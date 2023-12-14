- Ekonomi

İzmit'te mahkemelik arsa ve binalar satışta!

Kocaeli İzmit'te 318 m² arsa ve binalar mahkemeden satışa çıkarıldı.
İzmit'te mahkemelik arsa ve binalar satışta! mask

İlan.gov.tr'nin haberine göre Kocaeli İzmit'te 318 m² arsa ve binalar mahkemeden satışa çıktı. Detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız. 

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14 Ara 2023 - 10:35 - Ekonomi

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