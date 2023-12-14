Kullar’da Eser Kardeşler dönemi resmen başladı



ALTINTAŞ: “HOŞGELDİN ESER KARDEŞLER”

Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden A Takımımızda 10. Hafta sonunda Teknik Direktör Emre Morgil ve ekibi ile yollar ayrılmıştı. Yönetim Kurulumuzca yapılan çalışmalar neticesinde deneyimli teknik adam Eser Kardeşler ve ekibi ile anlaşma sağlandı. Yeni teknik ekibimize ve takımımıza bundan sonraki süreçte üstün başarılar temenni ediyoruz.