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Kullar’da Eser Kardeşler dönemi resmen başladı

BAL 2.Grup temsilcisi ve İzmit merkeze en yakın deplasmanlı lig takımımız olan Kullar 1975spor, yeni teknik adamı Bursaspor eski kalecisi Eser Kardeşler ile anlaştı. Arda ve Erce kardeşlerin babası Eser, daha önce Kocaeli takımlarını çalıştırmıştı. Kullar tesislerini hayli beğenen Kardeşler işbaşı yaptı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kullar’da Eser Kardeşler dönemi resmen başladı mask
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ALTINTAŞ: “HOŞGELDİN ESER KARDEŞLER”
Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden A Takımımızda 10. Hafta sonunda Teknik Direktör Emre Morgil ve ekibi ile yollar ayrılmıştı. Yönetim Kurulumuzca yapılan çalışmalar neticesinde deneyimli teknik adam Eser Kardeşler ve ekibi ile anlaşma sağlandı. Yeni teknik ekibimize ve takımımıza bundan sonraki süreçte üstün başarılar temenni ediyoruz.
# yeni

14 Ara 2023 - 10:51 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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