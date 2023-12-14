ALTINTAŞ: “HOŞGELDİN ESER KARDEŞLER”
Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden A Takımımızda 10. Hafta sonunda Teknik Direktör Emre Morgil ve ekibi ile yollar ayrılmıştı. Yönetim Kurulumuzca yapılan çalışmalar neticesinde deneyimli teknik adam Eser Kardeşler ve ekibi ile anlaşma sağlandı. Yeni teknik ekibimize ve takımımıza bundan sonraki süreçte üstün başarılar temenni ediyoruz.
- Spor
Kullar’da Eser Kardeşler dönemi resmen başladı
BAL 2.Grup temsilcisi ve İzmit merkeze en yakın deplasmanlı lig takımımız olan Kullar 1975spor, yeni teknik adamı Bursaspor eski kalecisi Eser Kardeşler ile anlaştı. Arda ve Erce kardeşlerin babası Eser, daha önce Kocaeli takımlarını çalıştırmıştı. Kullar tesislerini hayli beğenen Kardeşler işbaşı yaptı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.