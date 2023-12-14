14 Ara 2023 - 12:35- Spor G:

Kocaelispor Bodrum maçının tarihi belli oldu!

Kocaelispor’un ertelenen Bodrum maçının programı belli oldu.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kocaelispor Bodrum maçının tarihi belli oldu! mask


Kocaelispor’un ertelenen Bodrum maçının programı belli oldu. Buna göre Yeşil Siyahlılarımız Kocaeli Stadyumu’nda Salı günü 20.00’de Bodrum ile oynayacak.cumartesi günü Sakarya deplasmanında sahaya çıkacak ve ara tatile girecek.

19.12.2023 14:00 TUZLASPOR A.Ş.
-
SAKARYASPOR A.Ş.

19.12.2023 17:00 GİRESUNSPOR
-
GENÇLERBİRLİĞİ

19.12.2023 20:00 KOCAELİSPOR
-
BODRUM FK

20.12.2023 14:00 KEÇİÖRENGÜCÜ
-
TEKSÜT BANDIRMA

20.12.2023 14:00 ERZURUM FK
-
ÜMRANİYESPOR

20.12.2023 17:00 ADANASPOR A.Ş.
-
ALTAY

20.12.2023 20:00 GÖZTEPE A.Ş.
-
EYÜPSPOR

21.12.2023 14:00 BOLUSPOR
-
MANİSA FUTBOL K.

21.12.2023 17:00 ŞANLIURFA
-
AHLATCI ÇORUM FK
# oldu, bodrum, Kocaelispor, Futbol

14 Ara 2023 - 12:35 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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