Kocaelispor Bodrum maçının tarihi belli oldu!

Kocaelispor’un ertelenen Bodrum maçının programı belli oldu. Buna göre Yeşil Siyahlılarımız Kocaeli Stadyumu’nda Salı günü 20.00’de Bodrum ile oynayacak.cumartesi günü Sakarya deplasmanında sahaya çıkacak ve ara tatile girecek.
19.12.2023 14:00 TUZLASPOR A.Ş.
-
SAKARYASPOR A.Ş.
19.12.2023 17:00 GİRESUNSPOR
-
GENÇLERBİRLİĞİ
19.12.2023 20:00 KOCAELİSPOR
-
BODRUM FK
20.12.2023 14:00 KEÇİÖRENGÜCÜ
-
TEKSÜT BANDIRMA
20.12.2023 14:00 ERZURUM FK
-
ÜMRANİYESPOR
20.12.2023 17:00 ADANASPOR A.Ş.
-
ALTAY
20.12.2023 20:00 GÖZTEPE A.Ş.
-
EYÜPSPOR
21.12.2023 14:00 BOLUSPOR
-
MANİSA FUTBOL K.
21.12.2023 17:00 ŞANLIURFA
-
AHLATCI ÇORUM FK
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.