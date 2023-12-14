KOTO Lisesi’nden sporda önemli başarılar Basketbol Takımı finalde!

FİNAL MAÇI 15 ARALIK’TA

34 okul takımının mücadele ettiği Basketbol Turnuvası’nda Kocaeli Fen Lisesi’ni 87-62 skorla yenerek finale yükselen Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol Takımı, 15 Aralık 2023 Cuma günü Başiskele Uğur Özel Anadolu Lisesi ile final maçına çıkacak. Saat 14:00’te başlayacak olan müsabaka, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

FUTSAL TAKIMI NAMAĞLUP İLERLİYOR

Okullararası Genç Erkekler Futsal Turnuvası’nda da iddialı olan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, oynadığı 3 maçı da kazandı. Son olarak Bahçeşehir Koleji ile yaptığı maçı kazanan KOTO Lisesi, seriyi namağlup sürdürmeye kararlı. Sporda başarılı performans sergileyen öğrencileri tebrik eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Eğitimdeki başarılarının yanı sıra sporda da isimlerini üst sıralara yazdıran öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” dedi.