Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

M.Murtaza Yekayak - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, merhum gazi mecliste görev başında iken kalp krizi geçirdi fenalaştı ve dengesini yitirdi düşdü, buna şahid olan diğer iktidar mevuslarının ağzından çıkan cümleleri meclis mikrofonundan duyduk, insanlığa, vicdana, ahlaka ve hukuka sığmayacak manasız cümlelerdi. Merhum doğruları söylerken mazlumu savunurken zülümü alkışlayan takkiye yapanların ağzından hoş olmayan cümleler dökülmekte idi bu cümleleri söyleyenler güya imanlı müslüman vekillerdi şimdi merhum kendinde değilken arkasından söylenenler dinimizde Kuran-ı Kerimde karşılığı nedir şimdi merhumla bu olumsuz cümleleri sarf eden vekiller Allah huzurunda hesaplaşacaklar cünkü merhumla helalaşma fırsatı olmadı. Düşünelim dindar müslüman vekillerin ağzından çıkan olumsuz cümleler acaba merhumamı söylendi yoksa kendilerine mi? Çünkü kul hakkı var helalaşamadılar ve Allah huzurunda bu olumsuz cümlelerinin hesabını verecekler. Allah büyüktür kimse Allah’ın huzuruna kul hakkı ile çıkmasın