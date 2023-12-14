Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

TBMM’de başlayan bütçe görüşmeleri sırasında kürsüden konuşma yapan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez konuşmasını tamamlarken kalp krizin geçirdi. Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Vekil Hasan Bitmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Cenazesi yarın (cuma) namazına müteakip olarak İstanbul Fatih Cami'de kılınıp, Necmettin Erbakan'ın aile kabristanının olduğu Merkezefendiye defnedilecek.
HASAN BİTMEZ KİMDİR?
1969 yılında Giresun, Alucra'da doğan Bitmez, ilkokulu İstanbul'da okuduktan sonra Gebze İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu ve El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'nde okudu.
Milli Gençlik Vakfı'nın çeşitli kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Kurucuları arasında yer aldığı GİLMDER [Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği]'in bir dönem başkanlığını yaptı.
2008-2010 yılları arasında yine kurucuları arasında yer aldığı IYFO [International Youth Form]'nun Genel Başkanlık görevini üstlendi.
2006-2010 yıllarında arasında IIFSO [International Islamic Federation of Student Organizations] Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığı görevlerini yaptı.
İnsani yardım çalışmaları çerçevesinde Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneğinin yardımlarını Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana, Hindistan gibi muhtelif ülkelere ulaştırdı.
Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı'nda başlayan siyasi çalışmalarına Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde devam etti.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde çeşitli kademelerde görevde bulunduktan sonra Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanlığını üstlendi.
Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi'ydi.
Evli ve bir çocuk babası olan Bitmez, Arapça ve İngilizce biliyordu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem Kocaeli Milletvekili seçilmişti.
Bitmez, TBMM'de fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde 14 Aralık 2023 günü hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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M.Murtaza Yekayak - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, merhum gazi mecliste görev başında iken kalp krizi geçirdi fenalaştı ve dengesini yitirdi düşdü, buna şahid olan diğer iktidar mevuslarının ağzından çıkan cümleleri meclis mikrofonundan duyduk, insanlığa, vicdana, ahlaka ve hukuka sığmayacak manasız cümlelerdi. Merhum doğruları söylerken mazlumu savunurken zülümü alkışlayan takkiye yapanların ağzından hoş olmayan cümleler dökülmekte idi bu cümleleri söyleyenler güya imanlı müslüman vekillerdi şimdi merhum kendinde değilken arkasından söylenenler dinimizde Kuran-ı Kerimde karşılığı nedir şimdi merhumla bu olumsuz cümleleri sarf eden vekiller Allah huzurunda hesaplaşacaklar cünkü merhumla helalaşma fırsatı olmadı. Düşünelim dindar müslüman vekillerin ağzından çıkan olumsuz cümleler acaba merhumamı söylendi yoksa kendilerine mi? Çünkü kul hakkı var helalaşamadılar ve Allah huzurunda bu olumsuz cümlelerinin hesabını verecekler. Allah büyüktür kimse Allah’ın huzuruna kul hakkı ile çıkmasın
Gultepeli - Allah'ım gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.