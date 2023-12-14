Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Belediyenin temizlik işçisi, caddede park halindeki 34 BK 3432 plakalı otomobildeki kişinin baygın halde olduğunu gördü. Temizlik işçisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, araçtaki kişinin Adem Aydoğan olduğunu tespit etti. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aydoğan'ın sol omzunun arka tarafından tabancayla vurulmuş olduğu tespit edildi. Aydoğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aydoğan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, merminin giriş yeri sebebiyle cinayet şüphesi üzerinde dururken, otomobildeki kanın azlığı ve caddede herhangi bir silah sesinin duyulmamış olması nedeniyle olayın başka bir yerde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor. Ayrıca otomobilde herhangi bir mermi izi ve mermi de bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Otomobilinde tabancayla vurulmuş!
Adem Aydoğan (65), park halindeki otomobilinde tabancayla omzununun arka kısmından vurulmuş halde bulundu. Aydoğan, hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphesi üzerinde duruyor.
14 Ara 2023 - 13:41 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
eroldemirbek - cinayetlerden geçilmiyor ne hale geldik ACABA BU ÜLKEYİ KİM YÖNETİYOR .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.