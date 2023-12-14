- Asayiş

Otomobilinde tabancayla vurulmuş!

Adem Aydoğan (65), park halindeki otomobilinde tabancayla omzununun arka kısmından vurulmuş halde bulundu. Aydoğan, hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobilinde tabancayla vurulmuş! mask
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Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Belediyenin temizlik işçisi, caddede park halindeki 34 BK 3432 plakalı otomobildeki kişinin baygın halde olduğunu gördü. Temizlik işçisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, araçtaki kişinin Adem Aydoğan olduğunu tespit etti. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aydoğan'ın sol omzunun arka tarafından tabancayla vurulmuş olduğu tespit edildi. Aydoğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aydoğan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, merminin giriş yeri sebebiyle cinayet şüphesi üzerinde dururken, otomobildeki kanın azlığı ve caddede herhangi bir silah sesinin duyulmamış olması nedeniyle olayın başka bir yerde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor. Ayrıca otomobilde herhangi bir mermi izi ve mermi de bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# tespit, sağlık, sevk edildi, eğitim, soruşturma

14 Ara 2023 - 13:41 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

eroldemirbek - cinayetlerden geçilmiyor ne hale geldik ACABA BU ÜLKEYİ KİM YÖNETİYOR .

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 14 Aralık 14:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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