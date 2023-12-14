14 Ara 2023 - 13:46- Gündem

CHP Kocaeli'ye Mustafa Sarıgül bombası!

CHP’de şu sıralar müthiş bir iddia konuşuluyor. CHP’nin Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ifade ediliyor.