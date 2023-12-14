Türkiye Değişim Hareketi’nin liderliğini yapan, bir dönem İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Sarıgül’ün CHP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması, il siyasetini hareketlendirecektir. Fatma Kaplan Hürriyet’in de İzmit Belediye Başkan adayı olacağı konuşuluyor.
CHP Kocaeli'ye Mustafa Sarıgül bombası!
CHP’de şu sıralar müthiş bir iddia konuşuluyor. CHP’nin Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ifade ediliyor.
14 Ara 2023 - 13:46 - Gündem Yazdır
Muhabir Mesut Akbulut
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.346.452 gösterim gerçekleşti.
KARACİĞER VERİCİSİ DONÖR ARIYORUZ
Babam Tufan Karakaş için 0+pozitif/0-negatif Karaciğer vericisi DONÖR arıyoruz. not: Karaciğer donörü gönüllülük esasına dayanır. Donör olmak istey...05309254008 MERVE KARAKAŞ
ELEMAN ARANIYOR
Arnak Otomotiv Ticaret ve Ltd Şti'de ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE B SINIFI EHLİYETİ OLAN ŞÖFOR-TÜP DAĞITIM ELEMANLARI ALINACAKTIR DETAYLAR YÜZYÜZE GÖRÜ...0541 268 40 70 ARNAK OTOMOTİV TİCARET VE LTD ŞTİ'
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
eroldemirbek - tanınmış kişidir olabilir .
chp emekten haktan, çalışandan ezilenden yana bir parti durumna geçmezse ORTADA SALLANIR DURUR. aklınızı başınıza alın halkçı parti olduğunuzu ortaya koyacak söylemlere bu halkın ihtiyacı var .
M.Murtaza Yekayak - Yakışır inşallah yıllardır hizmet alamıyoruz
Ülkücü, Türk Milliyetçisi olarak tüm gücümümle kazanması için çalışırım
Kartepeli - Haaa haaa sıkın ayanıza
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.