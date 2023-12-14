14 Ara 2023 - 13:46- Gündem G:

CHP Kocaeli'ye Mustafa Sarıgül bombası!

CHP’de şu sıralar müthiş bir iddia konuşuluyor. CHP’nin Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ifade ediliyor.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP Kocaeli'ye Mustafa Sarıgül bombası! mask

Türkiye Değişim Hareketi’nin liderliğini yapan, bir dönem İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Sarıgül’ün CHP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması, il siyasetini hareketlendirecektir. Fatma Kaplan Hürriyet’in de İzmit Belediye Başkan adayı olacağı konuşuluyor.
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14 Ara 2023 - 13:46 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

eroldemirbek - tanınmış kişidir olabilir .

chp emekten haktan, çalışandan ezilenden yana bir parti durumna geçmezse ORTADA SALLANIR DURUR. aklınızı başınıza alın halkçı parti olduğunuzu ortaya koyacak söylemlere bu halkın ihtiyacı var .

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 14 Aralık 14:15
02

M.Murtaza Yekayak - Yakışır inşallah yıllardır hizmet alamıyoruz

Ülkücü, Türk Milliyetçisi olarak tüm gücümümle kazanması için çalışırım

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 14 Aralık 14:00
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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