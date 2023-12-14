Bitmez'in vefatı ile ilgili konuşan Büyükakın: "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.
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Büyükakın'dan Bitmez ailesine başsağlığı
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili, Hasan Bitmez hayatını kaybetti konuyla ilgili siyasetçiler ve belediye başkanları başsağlığı diledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın üzüntüsünü dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.