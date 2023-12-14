EEEEEEEEEY, BİZİM VEKİLLER, UYUYOR MUSUNUZ?..

Kenti temsil etsinler diye meclise gönderdiğimiz milletvekilleri, yine bizim oylarımızla meclise giden hemşerileri Hasan Bitmez’e, konuşması sonrasında yerde can çekişirken “Gördün mü Allah’ın gazabını?” diyecek kadar insanlık dışı söylemde bulunan AKP’li milletvekillerine tek bir tepkide bile bulunmadı. Meclis tutanaklarına geçen bu sözler üzerine, partilerin genel başkanları ve vekiller, tepki gösterdi. Kocaeli milletvekillerinin her birinden tepik beklenirken, muhalif milletvekillerinin bile herhangi bir açıklama yapmaması, kent içerisinde tepki gördü.
ERKAN BAŞ “BU ALÇAKLIKTIR” DEDİ
TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, kürsüde bu olayı kınarken “Hasan Bitmez’e sarf edilen sözler meclis tutanaklarına geçti. Bu tarihi bir utançtır. Alçaklıktır” diyor, Kocaelili milletvekilleri gıkını çıkaramıyor. İktidara bağlı Kocaeli milletvekillerinin konuşması zaten beklenmiyor, ancak muhalif milletvekillerinin de bile, kendi hemşerileri için sesini çıkarmaması, tepki görüyor. Ben de bu tutumu kınıyorum. İnsanlık dışı davranışı dokunulmazlık kimliği ardına bürünerek sarf edenleri, Kocaelili bir vatandaş olarak Allah’a havale ediyorum… Hasan Bitmez’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı eve sabırlar diliyorum…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.