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Özel Öğretim Kurumları KOTO’da 2. İstişare Toplantısı’nı yaptı

Kocaeli Ticaret Odası 23. Meslek Komitesi, bünyesinde faaliyet gösteren Özel Öğretim Kurumları için sektörel istişare toplantısı düzenledi. Komite Başkanı İsmail Aydemir’in Komite Başkan Yardımcısı Melike Andız, Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz, Meclis Üyeleri Alparslan Naipoğlu, Handan Kümeli, Komite Üyeleri Fatih Korkmaz ve Mehmet Eray Camgöz ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, özel öğretim kurumlarının müdür ve yetkilileri katıldı.

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Özel Öğretim Kurumları KOTO’da 2. İstişare Toplantısı’nı yaptı mask
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AYDEMİR: ÇALIŞMALARIMIZA IŞIK TUTUYORSUNUZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Aydemir, sektörün ikinci istişare toplantısı olduğunu hatırlatarak, “İlkini yılbaşında gerçekleştirdiğimiz sektör buluşmamızın ikincisini ara tatilin hemen akabinde gerçekleştirerek dönemi değerlendirmek istedik. Ayrıca komitemizin çalışmalarını, grubumuzu oluşturan sektörlerin görüş ve önerileri ile planlıyoruz. Bu vesileyle, 2024 yılı çalışma takvimimizde sizlerin faaliyetlerine katkı sağlayacak hususları da ilave ederek yol almak istiyoruz. Çalışmalarımıza ışık tuttuğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR

Özel öğretim kurumları temsilcilerinin görüş ve önerilerini paylaşması ile devam eden toplantıda aşağıdaki konular ele alındı; Özel okullara yeniden eğitim ve öğretim desteğinin verilmesi, servis problemlerinin çözülmesi, özel okul açılmasıyla ilgili nüfusa orantılı kota getirilmesi, özel okulların SGK ve KDV ödemelerinde desteklenmesi, personelin özlük konuları, yabancı dil ve sınıf öğretmenleri atamasında yaşanan sorunlar, ücretsiz okutmakla yükümlü olunan öğrenciler, Özel Okullardan “Harçlar Kanunu” VI başlığı a, b, d fıkraları hükmü gereği alınan ruhsat harcının sebep olduğu maliyet artışları, pandemi döneminde özel okullara tanınan KDV indiriminin devam etmesi ve KDV’nin % 8’den % 1’e kalıcı olarak indirilmesi talebi. 
# eğitim, 2024

14 Ara 2023 - 14:33 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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