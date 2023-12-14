İzmit Belediyesi zamanla deforme olan ve yıpranan sokak ve caddelerde asfalt ile yama çalışması gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, 400 metre uzunluk ve 6 metre genişliğindeki Serdar Mahallesi Yazıcıoğlu Sokak’ta asfalt yenileme çalışması yapıldı. 600 ton asfalt kullanılan çalışmalarla mahalle halkının sorunu çözüldü. Çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yetkimiz ve imkanlarımız dahilinde olan bütün taleplerinizi yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Diğer kurumların sorumluluk alanında olan çalışmalarla ilgili de taleplerinizi ilgili kurumlara ileteceğiz” dedi.
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Yazıcıoğlu Sokağa 600 ton asfalt
İzmit Belediyesi 6 metre genişliğindeki ve 400 metre uzunluğundaki Yazıcıoğlu Sokak’ta 600 ton asfalt serimi çalışması gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.