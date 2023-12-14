Taha Batuhan Yayıkçı’nın ise Kocaelili olarak böyle bir şey yapması tepki gördü. Tanke’nin gördüğü kırmızı karttaki acemiliği ağır eleştiriler aldı. Ancak gözden kaçan bir detay daha vardı. Direkt kırmız kart gördüğü için iki maç cezası otomatik olarak onaylanan Tanke, sahadan çıkarken VAR kabinine de yumruk attı. İşte bu ikinci hareket, kulübün itirazına rağmen uygulanırsa, yine iki maça çıkmış olacak. Eğer Tanke bu cezaları alır da ülkesine gönderilirse tatili de uzamış olacak !..
14 Ara 2023 - 14:53- Spor Güncelleme:
TANKE VE ANKARAGÜCÜ’NÜN CEZALARI BİR KAÇ SAAT SONRA BELLİ OLUYOR: SAMBACI’NIN ÇIKARKEN VAR KABİNİNE VURMASI BÜYÜK SIKINTI
Kocaelisporlu Tanke’nin Bandırma maçında son derece gereksiz kırmızı kart görmesi, tepki görürken, kararın ağır olduğunu savunanlar da azınlıkta değil.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.