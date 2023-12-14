TANKE VE ANKARAGÜCÜ’NÜN CEZALARI BİR KAÇ SAAT SONRA BELLİ OLUYOR: SAMBACI’NIN ÇIKARKEN VAR KABİNİNE VURMASI BÜYÜK SIKINTI

Taha Batuhan Yayıkçı’nın ise Kocaelili olarak böyle bir şey yapması tepki gördü. Tanke’nin gördüğü kırmızı karttaki acemiliği ağır eleştiriler aldı. Ancak gözden kaçan bir detay daha vardı. Direkt kırmız kart gördüğü için iki maç cezası otomatik olarak onaylanan Tanke, sahadan çıkarken VAR kabinine de yumruk attı. İşte bu ikinci hareket, kulübün itirazına rağmen uygulanırsa, yine iki maça çıkmış olacak. Eğer Tanke bu cezaları alır da ülkesine gönderilirse tatili de uzamış olacak !..