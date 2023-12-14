Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden SP Milletvekili Hasan Bitmez, SP lideri merhum Necmettin Erbakan’ın aile kabristanının bulunduğu İstanbul Merkezefendi Mezarlığı’na gömülmek istediğini vasiyet ettiği öğrenildi. Bitmez’in cenazesi Cuma günü İstanbul Fatih Camii’nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
14 Ara 2023 - 14:56- Gündem Güncelleme:
SP’li Hasan Bitmez, Necmettin Erbakan’ın yanına gömülmek istedi
TBMM'de konuşması sırasında kalp krizi geçiren Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Bitmez'in vasiyeti SP lideri merhum Necmettin Erbakan’ın aile kabristanının bulunduğu mezarlığa gömülmekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.