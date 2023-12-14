14 Ara 2023 - 15:09- Gündem G:

Bitmez için bugün TBMM’de tören düzenlenecek

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatı TBMM Genel Kurulu’nda gündeme oturdu.

İhlas Haber Ajansı
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Bitmez için bugün TBMM’de tören düzenlenecek mask


TBMM genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sırasında Saadet partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefat haberi Genel Kurul’a ulaştı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi. Önder, oturumu açtığında Bitmez’in vefat haberini aldıklarını belirterek, “Kendisi için saat 16’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir cenaze töreni düzenlenecektir. Cenazesi 15 Aralık Cuma günü İstanbul Fatih Camii’nde kılınacak Cuma namazını müteakip İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerini kullandı.
Önder daha sonra grup başkanvekillerine söz verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Kültyür ve turizm Bakanı, Grup Başkanvekilleri Saadet Partisi’ne ve Bitmez’in ailesine taziyelerini ilettiler. Daha sonra TBMM Başkanvekili Önder oturuma bir saat ara verdi.
# Hasan Bitmez, Saadet Partisi, türkiye, büyük

14 Ara 2023 - 15:09 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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