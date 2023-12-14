14 Ara 2023 - 15:11- Siyaset G:

CHP Büyükakın’dan araç kiralama hakkında bilgi istendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. CHP Grubu tarafından meclis öncesi 2019/2023 yılları arasında araç kiralama hizmeti hakkında bilgi istendi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP Büyükakın’dan araç kiralama hakkında bilgi istendi mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan meclis toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın başkanlık yaptı. 103 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için dua okundu.

NE KADAR FİYAT FARKI ÖDENDİ?
CHP Grubu tarafından meclis öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a 2019/2023 yılları arasında araç kiralama hizmeti hakkında soru önergesi verildi. Önergede, “Belirtilen tarihler arasında kaç adet araç kiralama ihalesi yapılmış olup bu ihalelerde hangi yöntem kullanılmıştır? Her bir ihalenin araç sayısı ve ihale bedeli ne kadardır? 31 Mart 2019- 30 Kasım 2023 yılları arasında araç kiralama karşılığında firmalara ödenen toplam bedel ne kadardır? İhale bedelinin dışında toplam ne kadar fiyat farkı ödenmiştir?” ifadeleri kullanıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın önergeye yazılı cevap vereceğini belirtti.

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14 Ara 2023 - 15:11 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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