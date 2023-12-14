Tahir Büyükakın: “Geçmiş olsun”

Ziyarette konuşan Büyükakın “Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yaşanan üzücü olaylar sonrasında maçın dördüncü hakemi, hemşerimiz ve mesai arkadaşımız Ömer Tolga Güldibi'ne geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Maalesef böyle durumlar sporun ruhuna yakışmıyor. Şiddet değil, Fair-Play ve saygı kazanmalı” dedi.