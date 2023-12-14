Ziyarette konuşan Büyükakın “Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yaşanan üzücü olaylar sonrasında maçın dördüncü hakemi, hemşerimiz ve mesai arkadaşımız Ömer Tolga Güldibi'ne geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Maalesef böyle durumlar sporun ruhuna yakışmıyor. Şiddet değil, Fair-Play ve saygı kazanmalı” dedi.
- Spor
Tahir Büyükakın: “Geçmiş olsun”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir büyükakın, olaylı maçta Halil Umut Meler’e yumruk atılırken, 4. Hakem olarak olağanüstü bir hızla hareket edip koruyan bölgemiz hakemi Ömer Tolga Güldibi’ne geçmiş olsun dileklerini iletti
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14 Ara 2023 - 15:28 - Spor Yazdır
Muhabir Hakan Yağcıoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.