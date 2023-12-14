Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı. 103 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için dua okundu.
DERİNCE’DEKİ O YERLER TEKRARDAN EMNİYET İÇİN KULLANILACAK
Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Derince Yenikent Mahallesi’ndeki iş merkezinde bulunan işyerlerinin emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği-İl Emniyet Müdürlüğüne yeniden tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ile tahsise ilişkin protokol yapılması konusu için Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
BİLİM PARKI’NDAKİ SOSYAL TESİS ANTİKKAPI’YA
Kocaeli’de uzun bir süredir gündemde yer alan, kanat açıklığı 60 metre, gövde uzunluğu 64 metre olan ‘Airbus A340’ tipi yolcu uçağının yapılacağı Çayırova’daki Bilim Parkı’nda, Büyükşehir’i Çayırova Şekerpınar Mahallesi’nde projelendirdiği Çayırova Bilim Parkı içerisinde bulunan Kafetarya Sosyal Tesis işyerinin aylık kira bedeli ve süre üzerinden Antikkapı A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi görüşüldü. Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.
ORMANYA’DAKİ KAFE ANTİKKAPI’YA
Kartepe’de bulunan Ormanya Doğal Yaşan Parkı içerisinde bulunan Çay Bahçesi-Kır lokantası işletmesinin aylık kira bedeli ve süre üzerinden Antikkapı A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi görüşüldü. Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.
O kafeler Antikkapı’ya devredildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Mecliste Çayırova Bilim Parkı içerisinde bulunan Kafetarya Sosyal Tesisi ve Ormanya’daki Çay Bahçesi-Kır lokantası işletmesi oy çokluğu ile Antikkapı’ya devredildi.
14 Ara 2023 - 15:34 - Gündem Yazdır
Muhabir Cihat Polat
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.