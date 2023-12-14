14 Ara 2023 - 15:36- Gündem G:

Büyükakın topu İSU’ya attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. CHP Grubu tarafından meclis öncesi verilen önergede Kullar ve Gebze Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisleri hakkında bilgi istendi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Büyükakın topu İSU’ya attı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan meclis toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın başkanlık yaptı. 103 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için dua okundu.
İSU’NUN GÜNDEMİ
Meclis öncesi CHP Grubu tarafından verilen önergede, “2016 yılında İSU’nun arıtma işlemlerinden yılda ortalama 66 bin ton çamur ortaya çıkmıştır. Bu çamurun bertaraf edilmesi, tahliye maliyeti ve çimento fabrikalarında yakılması ve benzeri yıllık 10 milyon TL maliyet getirdiği için Gebze ve Kullar bölgesine 2 adet çamur yakma ve enerji üretim tesisi inşa edilmesine karar verilen bu projede; hem yıllık 4.2 milyon TL elektrik giderinden kurtulunacağı, hem kendi enerjisini karşılayacağı öngörülmüştür” ifadeleri kullanılarak, “Kullar ve Gebze’de bu hedeflerle inşa edilen tesislerin fizibilite ve proje hesaplamaları yapıldı mı?, Şu an iki tesiste aktif olarak çalışıyor mu?, Bu tesisler çalışıyor ise projede öngörülen miktarda çamur bertaraf ediliyor mu?, Yakma tesisinde tüketilen doğalgaz miktarı ile projede öngörülen miktar arasında fark var mıdır? Var ise ne kadardır?, Yakma tesisinin prosesinin verimi ne kadardır?, Baca gazı izleme sistemi var mıdır? Varsa emisyon değerleri nedir?, Mevcut durumda tesisin revizyon ihtiyacı var mıdır? Var ise bedeli nedir?” soruları soruldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın önergenin Kocaeli Büyükşehir Meclisi ile ilgili olmadığını İSU’ya sorulması gerektiğini ifade etti.
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14 Ara 2023 - 15:36 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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