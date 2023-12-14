Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan meclis toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın başkanlık yaptı. 103 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için dua okundu.
NASIL BİR AKSİYON ALACAKSINIZ?
CHP Grubu meclis öncesi verdiği önerge ile Dip Çamuru Projesi hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan bilgi istedi. Verilen önergede, “Son dönemlerde basında yer alan haberlere göre Körfez’in batı bölgesinden çıkartılan dip çamurunun değerlendirilmesi kapsamında çamurun tuğla, balata ve benzeri imalatlarda kullanabileceğine dair yazılar çıkmaktadır. Sepetçi bölgesinde dökümü halen devam eden dip çamurunun bahsedilen alanlarda kullanımına yönelik fayda maliyet analizi yapılmış mıdır? Eğer bu analiz yapılmış ise 8 milyon ton öngörülen bu çamur hangi tesislerde bahsedilen üretimin yapılabileceği konusunda bir çalışma var mıdır? Fayda maliyet raporunun fizibil çıkmaması durumunda nasıl bir aksiyon alınacaktır?” ifadeleri kullanıldı.
- Gündem
Büyükakın’a Dip Çamurunu sordular
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Meclis öncesi CHP Grubu tarafından verilen önerge ile Dip Çamuru Projesi ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan bilgi istendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.