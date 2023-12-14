Marmara'da deprem korkusu!

Marmara Denizi'nde son 10 günde 5.1, 4.5 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında Kaan Temeltaş'a meydana gelen son depremleri değerlendirdi.

Ersoy'un açıklamaları şöyle; Malum Marmara'da büyük bir deprem bekleniyor. Bu depremi çok konuşuyoruz ama bu konuştuğumuz depremi ilgilendiren fay 1999 depreminin oluşturduğu fayla 1912 depreminin oluşturduğu fay arasındaki kırmızı bölgenin olduğunu söylemiştik. (Marmara'daki son 10 günde yaşanan depremler) Ama bu depremler burada olmadı. Dolayısıyla burayı burayı ilgilendiren bir durum değil. Biz de onun için demiştik ki, biz hep kuzeydeki kolu konuşuyoruz ama güneydeki kolun da riskli olduğunu, geçmiş tarihlerde buralarda büyük depremlerin olduğunu hatta 7'nin üzerinde büyük depremlerin meydana gelmiş olduğunu ifade etmiştik.

1953 Yenice/Gönen depremini, 1964 Manyas depremini örnek vermiştik. Son 10 gün içinde olan 3 depremler şurada gelişiyor; Yeşil hat var. Bolu'dan itibaren ikiye ayrılıp kuzey kolu ve güney kolu oluşturan, bazılarına göre orta kol. Depremler denizin içerisinde oldu, güney kol diyebiliriz.

3 İL POTANSİYEL RİSK TAŞIYOR

Mudanya var, Gemlik Körfezi, İznik Gölü'nün güneyinden geçen bir fay. Bu fay denizin içerisinde de devam ediyor. Oradan Çanakkale'ye doğru devam ediyor. Yani büyük deprem oluşturma kapasitesi var. Kesinlikle riskli bir fay. Çanakkale, Balıkesir ve Bursa illerini kapsayacak şekilde potansiyel bir risk taşıdığını söyleyebiliriz. Ama bu depremlerden yola çıkarak 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra bir deprem olacak demek istemiyorum. Sadece bu bölgenin tehlike potansiyelini ortaya koyuyoruz. Hepsi de Gemlik Körfezi'nin içinde Mudanya açıklarında 5.1, 4.5 ve dün akşam olan 3.7 büyüklüğündeki depremler bu bölgede bir hareketlilik var şu sıra. Bunun ne anlama geldiğini şimdiden söylemek o kadar kolay değil.

MEYDANA GELEN DEPREMLER BİR DİĞER DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Eğer depremi önceden biliyor olsaydık biz zaten kahraman olurduk. Böyle bir şey şimdilik mümkün değil. ama potansiyel olarak nerede deprem olacak hepsini söyleyebiliyoruz.

Hatay/Kahramanmaraş depremlerinde de Elazığ depremlerinde de eski arşivlerinize baktığınızda o depremlerden yakın bir zaman önce bizlerin çeşitli açıklamalarının olduğunu söyleyebiliriz. Bu depremi bilmek değil. Bölgeyi analiz etmek.

(Marmara Denizi) Ne diyoruz... 1766'da bu kuzey kolu içerisinde iki tane bir yıl içinde iki tane büyük deprem var. İkisi de 7'nin üzerinde. Bu süre doldu. Dolduğu için de bu bölgede her an deprem olabilir. Şu anda da olabilir. Ama bu bir yüzyıl beklemeyecek. 10'lu yıllar içerisinde de olabilir.

DEPREMİN AYNI BÖLGEDEKİ BAŞKA BİR FAY HATTINI TETİKLEME İHTİMALİ VAR MI?

Kesinlikle tetiklemez. Tetikleme dediğimiz olay bitişik alanlarda olur. Onlar zaten bize bölgenin canlı olduğunu ifade ediyor, mesaj veriyor. Diyor ki; Bu bölgede deprem olabilir. Bir canlılık var. Eğer büyüğü olursa o zaman diyeceğiz ki; 'Bu 5.1, 4.5 bunların öncüsüymüş. Biz anlamamışız.' Anlama şansımız var mı? Yok. Ne dedik, 1999 Kocaeli depremi Marmara'ya stres bindirdi. Stres uçları arası bir şekilde deprem ile karşımıza çıkacak. Bu deprem ki, 7'yi geçen büyük bir deprem, 7.5'e kadar çıkabilir. Bu Marmara için bir yıkım olabilir. Bunu görmek gerekiyor. Bunun hiç şakası yok.

MARMARA'DAKİ SON DEPREMLERDE HANGİ BÖLGELER RİSKLİ?

Özellikle Bursa'da Balıkesir'de Çanakkale'de bu konuda zaten bir duyarlılık var. Hem yöneticilerde var hem kamuoyunda var. Güneyinde tehlikeli olduğunu buradan bir kez daha ifade edelim. Kuzeyde beklediğimiz depremin öncüsü değil. Bunlar farklı depremler. Bölge hala canlı mı, bunu gelecek günler, gelecek saatler içerisinde göreceğiz.

MARMARA'NIN GÜNEYİNDE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR?

Batı Anadolu olursa genellikle 7 civarındadır. Ama Kuzey Anadolu fayı olduğu zaman 8'e kadar çıkabilecek kapasitesi var. İkisi arasında fark var.