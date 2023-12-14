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Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayıp, başsağlığı diledi.

HABER MERKEZİ
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Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu mask

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili  Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bitmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayıp, başsağlığı diledi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı dileklerini iletti" denildi.
# Saadet Partisi, Hasan Bitmez, sağlık

14 Ara 2023 - 15:58 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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