İhsan Deniz AKP'li vekillerin mangal keyfine yüklendi

Birleşik Emekiler Sendikası Kocaeli Temsilcisi İhsan Deniz emeklilerin ekonomik sıkıntısıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında AKP'li yönetimin mangal keyfine değindi. Deniz açıklamasında, "İktidar partisinin vekilleri Suna Köroğlu, Mustafa Şen, Galip Ensarioğlu, ve il , ilçe başkanları 15 metrelik mangalda şişleri cızırdatırken, asgari ücretli ve emekli kahve köşelerinde, parklarda, cami bahçelerinde ölümü bekler durumda. Açlık sınırı altında yaşamak zorunda bırakılan emekli ve asgari ücretlinin maaşı her gün erir oldu. Yaklaşan yerel seçimlerde, halkın, emeklinin işçinin sorunları yine tali planda bırakılmış gibi duruyor. Çalışan mazot, gübre desteği alan emekli 4 milyon 689 bin emekli ise sürekli gündemde tutularak politikaya malzeme yapılıyor. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ile maliye bakanlığına Paslanan 4 milyon 689 bin emeklinin 5 bin TL ödeme tarihi henüz netlik kazanamadı. Şimdi emekli soruyor, 5 bin TL ne zaman ödenecek yoksa mangal partilerine mi aktarılıyor? Asgari ücretliyi, emekliyi, dul ve yetimi sürekli oyalayanlar yaklaşan yerel seçimlerde politika malzemesi olarak mı kullanıp emekliyi, dulu, yetimi, asgari ücretliyi ikna edip yerel yönetimlerde başarımı bekliyor?" dedi.