Tarım alanı ne olacak?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan meclis toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı. 103 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için dua okundu. Meclisin 15. Gündem maddesi olan ve CHP’liler tarafından şerh konulan Gebze Cumaköy’deki tarım arazisine kaçak yapı yapılması ve bölgenin durumu ile ilgili görüşüldü.

“KAÇAK YAPIYI MÜKÂFATLANDIRIYORUZ”

CHP Meclis üyesi Orhan Tanış, “Arazinin 2008 yılında Kocaeli Büyükşehir belediyesi nazım imar alanlarını yaptı. Bu alana mutlak tarım kısımlarında kalıyor. 2008 yılında arazinin durumu boş 2010 yılından sonra yapılar yapılmaya başlandı. Yapılar olduğu için 20 dönümlük bir alanı tarım alanından çıkartmak isteniyor. Biz burada kamu yararı desek buradaki vatandaşları cezalandırmış oluruz. Oradaki yol planda yok. Vatandaşlar yapmış ne yapalım dediğimiz için o alanı planlı alana dahil edeceğiz. Hem kaçak yapıya teşvik edici bir plan olarak görüyoruz hem de yasaya uyanlara haksızlık ettiğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden şerh koyuyoruz. Kaçak yapıyı mükâfatlandırmak doğru değil. Herkes böyle yapar o zaman” şeklinde konuştu.

“ASLA TARIM YAPILAMAYACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Tarım alanlarının işgal alanları olarak gördüğümüzde yaptırmayalım yıkalım dediğimizde o zaman da tarım yapılır mı orada? Hali hazırda bir problem var bunu çözelim diyoruz. Evet haklısınız yapmamalılardı ancak yapmışlar. Tarım alanından çıkardığımızda problem çözülüyor. Tarım alanında kalsın dediğimizde var olan alan asla tarım alanı olmayacak bir daha çünkü üzerinde evler var” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.