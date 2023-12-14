Selvi, Tipioğluve Karslılarla buluştu

AKP’nin Kocaeli’deki en genç belediye başkan aday adayı olarak öne çıkan Körfezli iş insanı Ferhat Selvi, saha programları kapsamında kent ve Ankara özelindeki girişimlerini sürdürüyor. Aday adayı Selvi, geçtiğimiz günlerde başkentte yaptığı temasları sırasında AKP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu ile bir araya geldi.

TİPİOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Gerçekleşen buluşma sırasında samimi güncel konular ve yerel seçim süreci hakkında sohbet eden AKP’li Ferhat Selvi, ilgisi dolayısıyla milletvekiliTipioğlu’na teşekkür etti. Tipioğlu da genç aday adayı Selvi’yi adaylığı dolayısıyla kutladı. Bu arada AK Partili Selvi, Körfez’deki temasları sırasında Kocaeli Karslılar Derneği yönetimi ve üyeleri ile de bir araya geldi.

“ YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKTIK”

Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Federasyonu Başkanı Alican Bazgan ile Karslılar Derneği Başkanı Alper Alyılmaz’ın da hazır bulunduğu buluşma sırasında Karslıların AK Partili aday adayı Ferhat Selvi’ye olan yakın ilgisi dikkat çekti. Gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür eden Selvi, “Bir yolculuğa çıktık. Körfez ilçemiz için yapmak istediklerimiz, hayallerimiz, daha güçlü yarınlar ve daha güçlü Körfez hedefimiz var” dedi. Selvi konuşmasının devamında adaylık gerekçelerini ve hedeflerini Karslılarla paylaştı.