TBMM Genel Kurulunun 12 Aralık Salı günkü birleşiminde, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde parti grubu adına söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, 22 dakika süren konuşmasının sonunda fenalaşarak yere yığılmıştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Bitmez için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. Bitmez’in biyografisinin okunduğu törende saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Cenaze töreni, Bitmez’in naaşının tören yürüyüşü ile cenaze arabasına bindirilmesinin ardından son buldu. Törenin ardından Hasan Bitmez'in babası Salih Bitmez, siyasilerin taziyelerini kabul etti. Törene TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Eski Meclis başkanları ve birçok siyasi isim katılım sağladı.
14 Ara 2023 - 16:43- Gündem Güncelleme:
TBMM'de Hasan Bitmez için tören düzenlendi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul’unda yaptığı konuşma esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.