Olay, 3 Aralık günü Doğan Mahallesi Hasan Atakan Caddesi üzerindeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. ile husumetlisi olduğu öğrenilen G.A.'nın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle G.A., yanındaki tabancayı çıkartarak E.Ö.'ye ateş etti. Kurşunların bacağına isabet ettiği E.Ö. kanlar içerinde yere yığıldı. Saldırgan G.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı E.Ö., bir araca bindirilerek İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde ve kıraathanede incelmelerde bulundu. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, G.A. suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A.’nın adliyeye çıkarılacağı kaydedildi.
- Asayiş
Kıraathanede insan vurmuştu, suç aletiyle yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisini kıraathanede tabancayla bacağından vuran şüpheli suç aletiyle birlikte, polis ekiplerince yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.