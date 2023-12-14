İYİ Parti'den ihraç edilmişti suç duyurusunda bulundu!

İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanma, şantaja teşebbüs gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Dikbayır’ın bir süredir başdanışmanı olan Enes Gök’ün özel kalem müdürü Esma Bekar’ın talimatıyla Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan tarafından görüşmeye çağrıldığı, bu görüşmenin Gök tarafından korkuyla kayıt altına aldığı belirtildi.

Görüşmede, Gök’ten Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine ilişkin mahrem bilgi ve belgeler temin etmesi, sesli ve görüntülü kayıtlar tutması istendiği belirtildi.

Ayrıca Dikbayır’ın takibi için dinleme ve takip cihazları da verileceği söylendiği iddia edildi. İddiaya göre görüşmede Dikbayır’ın zaten genel merkez tarafından takip ettirildiği de belirtildi.

TAKİP CİHAZLARI DA OLABİLİR

Dikbayır kendisinin danışmanı aracılığıyla takip edilmesinin istenmesinin yasa dışı amaç kapsamında olduğunu, danışmanına suça iştirak teklif eden kişilerin çevresinden başka kişilere de bu teklifi yaptığını belirterek evine ya da iş yerine takip cihazları konulduğuna ilişkin de şüphe olduğunu söyledi.

Dikbayır, şüpheliler hakkında kamu davası açılarak şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.