ZERDEÇAL, YAĞ DEPOLAYAN HÜCRELERİ, YAĞ YAKAN HÜCRELERE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Zerdeçalın kanser tedavisinde nasıl devrim yarattığını duymuşsunuzdur. Araştırmalar, zerdeçalın kullanım kolaylığı, toksik olmayışı ve etkinliği ile pek çok ilaçtan üstün olduğunun kanıtlarını sergiliyor. Nutritional Biochemistry (Beslenme Biyokimyası) Dergisi’nde yayımlanan bir çalışma zerdeçalın yağ hücrelerinde değişiklik yaparak obeziteye karşı etkili olduğunu gösteriyor. Zerdeçalın içindeki etken madde kurkumin beyaz yağ hücrelerinin kahverengiye dönüşmesini sağlayabiliyor.

Yağ hücreleri demir dolu mitokondrilerin yoğunluğu açısından iki renkte oluyor. Kahverengi yağ hücrelerinde bunlardan çok daha fazla var ve bunun sonucu metabolik olarak beyaz yağ hücelerinden daha aktif. Kahverengi yağ hücreleri kalori yakarken beyaz yağ hücreleri depolama yapar.

Kilolu ve obez kişilerde beyaz yağ hücreleri çoktur. Özellikle bel çevresinde beyaz yağ hücreleri fazlalaşması kalp hastalığı, inme ve diyabet riskini artırıyor.

Zerdeçal beyaz yağ hücrelerini 4 şekilde kahverengiye dönüştürüyor:

1- Nutrigenomik epigenetik modifikasyon olarak adlandırılan süreçte kurkumin, hücrelerin genetik ifadelerini değiştirebilme ve dolayısıyla işlevlerini değiştirebilme etkisine sahiptir.

2- Kurkumin yeni mitokondri üretilmesini teşvik eder.

3- Yağın yıkılmasından sorumlu enzimler olan lipaz ve P-acil koenzim A karboksilaz enzimlerinin protein düzeyini yükseltir ve lipogenezi (yağ oluşumu) baskılar.

4- AMP (adenozin mono fosfat) ile aktiflenen protein kinaz enziminin etkinliğini artırır. Bu enzim metabolik dengenin (homeostasis) düzenlenmesine yardımcıdır; obezlerde bu denge yoldan çıkmıştır.

Zerdeçalın mutfakta kullanımı çok kolaydır. Çorbalarda, yemeklerde, sebzeleri tatlandırmada, salata soslarında vb kullanılabilir.*

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

(*) SY Notu: Biz neredeyse her yemekte karabiber ve yağ ile birlikte zerdeçal kullanıyoruz. Her gün yediklerimizi @a.okancaglar hesabında görebilirsiniz.

Kaynak: https://dailyhealthpost.com/4-ways-eating-turmeric-transforms-fat-storing-cell-into-fat-burning-ones/