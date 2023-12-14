Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sarı ve turuncu kodla alarm verilirken vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.