PFDK cezaları açıkladı!

PFDK Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi... Faruk Koca, 3 yıl hak mahrumiyeti cezası nedeniyle ömür boyu futboldan adam cezasına çarptırıldı. MKE Ankaragücü ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezasına çarptırıldı.

İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar:

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün,11.12.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 401, GÜNEY KALE ARKASI 202, 203, DOĞU TRİBÜN 302,303 BATI VIP TRİBÜN VIP SAĞ, VIP SOL bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FARUK KOCA’nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi GÜLSEN YILMAZ’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CAHİT ŞAHİN’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CAHİT ŞAHİN’in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CENGİZ GÖKAY’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi YUSUF BUĞRA TANIK’ın, müsabaka bitiminde sosyal medyadaki paylaşımında yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MÜCAHİD OSMAN KARABAY’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi İSMAİL DEVELİ’nin, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi BURAK KOCA’nın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi HAKAN APAYDIN’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi AHMET ÖZTÜRK’ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MULLA ALİ ÇETİN’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı ve müsabaka güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel olarak ihlal ederek sebep olduğu saha olayı nedeniyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi ŞAHİN YUNUS ŞAHİN’in,talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi KENAN ÇELİKKAYA’nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 11.12.2023 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-EMS YAPI SİVASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu JEROME OPOKU’nun, 10.12.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi BÜŞRA NUR ŞAHİN’in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 10.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT D ve GÜNEY KALE ARKASI ALT D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 10.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübü sporcusu ERDAL RAKIP’ın, 09.12.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN ANTALYASPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 09.12.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN ANTALYASPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 09.12.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ÜST TRİBÜN 430 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108, 109, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408, GÜNEY ALT TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 09.12.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406, bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 09.12.2023 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın, 09.12.2023 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 11.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN’ın, 11.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü antrenörü POLAT CANBOLAT’ın, 09.12.2023 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR– KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA’nın, 09.12.2023 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR–KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- BODRUM FK’nın, 09.12.2023 tarihinde oynanan BODRUM FK–TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BODRUM FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen MARATON TRİBÜN D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

16- MANİSA FK’nın, 10.12.2023 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan NUMARALI ALT TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17- AHLATCI ÇORUM FK’nın, 10.12.2023 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN D3 ve D4 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

18- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR–KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- FETHİYESPOR Kulübünün, 11.12.2023 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü görevlisi MEHMET BAYRAM’ın, 11.12.2023 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü antrenörü YUNUS EMRE ESERDİ’nin, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemlerine yönelik tehdidi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- İSKENDERUNSPOR A.Ş.’nin, 10.12.2023 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR–İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSKENDERUNSPOR A.Ş. sporcusu ONUR CAN ÖZDEMİR’in, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSKENDERUNSPOR A.Ş. kaleci antrenörü VOLKAN ERTEN’in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSKENDERUNSPOR A.Ş. antrenörü GÜRKAN ASLAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü SERKAN DEDEOĞLU’nun, 11.12.2023 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR–ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü SERKAN DEDEOĞLU’nun, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-ISPARTA 32 SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- MENEMEN FK’nın, 10.12.2023 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-UŞAK SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- UŞAK SPOR A.Ş.’nin, 10.12.2023 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-UŞAK SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, 09.12.2023 tarihinde oynanan YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.-ALTINORDU TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- HES İLAÇ AFYONSPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ–BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES İLAÇ AFYONSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- BURSASPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ–BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi SEDAT TOPALOĞLU’nun, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi FETİH YAKUT’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- MARDİN 1969 SPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR–EDİRNESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü idarecisi METİN KERELTİ’nin, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü görevlisi ABDULHAMİT URTEKİN’in, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- EDİRNESPOR Kulübü teknik sorumlusu CAHİT ERÇEVİK’in, 10.12.2023 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR–EDİRNESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. görevlisi RECEP CAN’ın, 10.12.2023 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.-KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. görevlisi ORHAN DİLBEROĞLU’nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. görevlisi ORHAN DİLBEROĞLU’nun, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. sporcusu AYHAN GÜRBÜZ’ün, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR Kulübü teknik sorumlusu FUAT ERARSLAN’ın, 10.12.2023 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.-KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-İNEGÖL KAFKAS SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, stadyumda bulunan koltukların numaralandırılmaması ve koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübü başkanı CEM KAVALCI’nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübü sporcusu ZİYA GÜVEN’in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- EFELER 09 SPOR FUTBOL Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ-KELKİT HÜRRİYET SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EFELER 09 SPOR FUTBOL Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi ATAALP ATAY’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü antrenörü SÜLEYMAN BERK BAYRAKTAR’ın, 10.12.2023 tarihinde oynanan EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ-KELKİT HÜRRİYET SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan SAPANCA GENÇLİKSPOR-3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan SAPANCA GENÇLİKSPOR-3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- OSMANİYESPOR FK’nın, 10.12.2023 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübü idarecisi KEMAL AYDIN’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübü sporcusu DOĞANAY AVCI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. sporcusu AMİR GÜREN’in, 10.12.2023 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. kaleci antrenörü YALÇIN ARIKAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- İDAŞ ÇATALCASPOR Kulübü başkanı HASAN GÖKÇE’nin, 10.12.2023 tarihinde oynanan İDAŞ ÇATALCASPOR-BİTEXEN ADANA 1954 FK TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.