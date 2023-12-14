14 Ara 2023 - 23:16- Spor G:

PFDK Kocaelisporlu Tanque'ye cezasını kesti!

Kocaelispor'da forma giyen Tanque'ye PFDK tarafından verilecek ceza açıklandı. Tanque 2 maç forma giyemeyecek.

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PFDK Kocaelisporlu Tanque'ye cezasını kesti! mask

Bandırmaspor maçında bir kırmızı kart gören Douglas Tanque, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 resmi maç cezası aldı. Bu karara göre Brezilyalı golcü Bodrumspor ve Sakaryaspor maçlarında forma giyemeyecek.
# Futbol

14 Ara 2023 - 23:16 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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