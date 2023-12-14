Bandırmaspor maçında bir kırmızı kart gören Douglas Tanque, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 resmi maç cezası aldı. Bu karara göre Brezilyalı golcü Bodrumspor ve Sakaryaspor maçlarında forma giyemeyecek.
14 Ara 2023 - 23:16- Spor Güncelleme:
PFDK Kocaelisporlu Tanque'ye cezasını kesti!
Kocaelispor'da forma giyen Tanque'ye PFDK tarafından verilecek ceza açıklandı. Tanque 2 maç forma giyemeyecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.