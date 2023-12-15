6.KEZ TEŞEKKÜRLER ÇOLAKOĞLU !

GENÇLERE DESTEĞE DEVAM

Türkiye'nin lider yassı çelik üreticisi Çolakoğlu Metalurji, sporun gelişimine katkı sağlama misyonunu yıllardır başarıyla sürdürüyor. Dilovası Belediyespor ile altı yıldır süren iş birliğini bir kez daha yenileyen Çolakoğlu Metalurji, bu güçlü ortaklığıyla sadece bir spor kulübünün değil, aynı zamanda Dilovası'nın toplumsal ve spor alanındaki gelişimine destek oluyor. Geçen sezon U18 takımı ile Kocaeli Şampiyonluğu yaşayıp Türkiye Şampiyonası eleme maçlarına katılmaya hak kazanan Dilovası Belediyespor, önümüzdeki yıllarda bu başarıyı daha yukarılara çekmek ve ilçeye bir Türkiye şampiyonluğu getirmeyi amaçlıyor.

KAZIM SELİM ÖZKAN AÇIKLAMA YAPTI

Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan, "Çolakoğlu Metalurji olarak, ülkemizin köklü ve lider kurumlarından biri olmanın getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz Dilovası ve Kocaeli Bölgesi’ni her alanda gelişmesi açısından destekliyoruz. Spor da bu alanlardan biridir. 6 yıldır sürdürdüğümüz sponsorluk anlaşması ile hem Dilovası’nın tanıtımına destek olmak, hem de gençlerimizin spor ile ilişkisini kuvvetlendirerek fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı arzu ediyoruz” dedi.

“TOPLUMUMUZUN İHTİYAÇLARINA DUYARLIYIZ”

Dilovası Belediyespor'a verdikleri destekle bölge insanına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Özkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve sorumlu bir kuruluş olarak hareket etmenin gerekliliğine inanıyoruz. Bu projeler, faaliyet gösterdiğimiz Dilovası bölgesinde yaşayan çocuklara, gençlere, kadınlara ve ailelere umut ışığı olacak. Çünkü biz, sadece başarılı bir şirket olmanın ötesinde, toplumumuzun ihtiyaçlarına duyarlı ve sorumlu bir kuruluş olarak hareket ediyoruz. Sporun, gençlerin ve bölgemizin gelişimine sağlayacağı faydanın farkındayız, onun için spor faaliyetlerini çok önemsiyor ve çeşitli projeler ile destek olmaya gayret ediyoruz.”

“ÇOLAKOĞLU METALURJİ DİLOVASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER”

Çolakoğlu Metalurji’nin Dilovası Belediyespor ile olan işbirliği ile ilgili mutluluğunu dile getiren Kulüp Başkanı Recep Laç, “Çolakoğlu Metalurji Dilovası için çok önemli bir değer. Altı senedir takımımıza, gençlerimize ve ilçemize artırarak devam ettirdiği desteği sayesinde, ilçemize U18’lerde İl Şampiyonluğu ile A Takımda İl Finali başarısı kazandırdık. Bu güzel ve gençliğe adanmış birlikteliğin uzun yıllar sürerek, ilçemize fevkalade başarılar kazandıracağına yürekten inanıyor, Çolakoğlu Ailesine şükranlarımı sunuyorum” dedi.