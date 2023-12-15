Özlem Zengin'e tepki yağdı!

TBMM kürsüsünde 2024 yılı bütçesi üzerinde konuşma yapan ve “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” dövizi açan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını bitirdikten sonra fenalık geçirerek yere düşmüş, bu sırada AKP'li vekillerin bulunduğu sıralardan "Allah'ın gazabı böyle olur işte" sözleri meclis tutanaklarına girmişti. Hasan Bitmez kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TAZİYE MESAJI YAYINLADI
Bitmez’in ölümünün ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin bir taziye mesajı yayımladı. Zengin paylaşımında, “Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.
AKP'Lİ ZENGİN'E TEPKİ YAĞDI
Zengin’in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Meclise yansıyan tutanakları paylaşan sosyal medya kullanıcılarının tepkileri şu şekilde:
“Hasan Bitmez bayılınca ‘Allah'ın gazabı böyle olur’ diyen Özlem Zengin hiç utanmadan başsağlığı dilemiş.”
“Filistin konusunda iktidarın ikiyüzlülüğünü anlatan milletvekili Hasan Bitmez kürsüde rahatsızlanınca ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ deyip şimdi de ezberden başsağlığı mesajı atıyor. Sırrı Süreyya’nın dediği gibi ‘Allah duanızı kabul etti utanma duygunuzu elinizden aldı’”
“Adam kürsüde fenalaşırken ‘Allah'ın gazabı böyle olur’ diye bağırdın hanımefendi, arkadaşların da o ara mangal partisi yaptı meclis bahçesinde, rahmet mahmet geç…”
“Yahu daha o gün dedikleriniz unutulmadı bari sessiz kalın, ayıp bu!”
“Yere yığıldığında ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ demişsiniz… Şimdi başsağlığı dilemeniz anlamsız, samimiyetsiz ve art niyetli.”
(KAYNAK: SÖZCÜ)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Karamürselli - insanlıktan nasip almış mı bu şimdi.
Söz - Allahın gazabı akp liler içinde tecelli edecek inşallah
Met - dışardan meclis bahcesinde yiyincemi kabahat oluyor komedi gibi adamlar meclisin içindede padışahlar gibi istediklerinin yiyorlar şaşıranlara bende şaşırıyorum.
ENGİN - köşk konuşarak savaşı ve filistini bitirdi
hala konuşuyor susmak bilmez
bana mikrofonıu verseler bende konuşurum 80 yıldır o makam kim otumuşsa dil aynı
ermenistanda koltuklarınız kabaermışdıda israile sıra geilnce karbonat kullanmadınızmı
xxx - sayın vekilimiz aklından geçeni diliyle söylemiş
Çekirge - Allah tez zaman da layığını versin aynı gemide yol almıyormusunuz al birini vur ötekine insan yemek yediği kaba edermi milletin vekilleri değilmisiniz kuyu kazıcımısınız Allah tez zaman da aynı acıyı söyleyene tattırsın cuma hürmetine heriki cihanda hesabı tez göre Allah c.c sığınırım...
kartepeli - gemicilker tam gaz çalışıyor durmak yok yola devam
Ak Partili - Bi ak partili olarak Allah a havale edin elbet cezasını verecek
Atilla - O bitmez denende bitti kimlerlen ittifak yapti herkez biliyo pkk chp mlnkphomoseksuekler bunlari ortbasetmeye calisan biri biz bunlari iyi herkez isine baksin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.