- Gündem

Özlem Zengin'e tepki yağdı!

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in ölümünün ardından başsağlığı dilemesine sosyal medyadan tepki yağdı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Özlem Zengin'e tepki yağdı! mask

TBMM kürsüsünde 2024 yılı bütçesi üzerinde konuşma yapan ve “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” dövizi açan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili  Hasan Bitmez, konuşmasını bitirdikten sonra fenalık geçirerek yere düşmüş, bu sırada AKP'li vekillerin bulunduğu sıralardan "Allah'ın gazabı böyle olur işte" sözleri meclis tutanaklarına girmişti. Hasan Bitmez kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TAZİYE MESAJI YAYINLADI
Bitmez’in ölümünün ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin bir taziye mesajı yayımladı. Zengin paylaşımında, “Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ ZENGİN'E TEPKİ YAĞDI
Zengin’in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Meclise yansıyan tutanakları paylaşan sosyal medya kullanıcılarının tepkileri şu şekilde:

“Hasan Bitmez bayılınca ‘Allah'ın gazabı böyle olur’ diyen Özlem Zengin hiç utanmadan başsağlığı dilemiş.”

“Filistin konusunda iktidarın ikiyüzlülüğünü anlatan milletvekili Hasan Bitmez kürsüde rahatsızlanınca ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ deyip şimdi de ezberden başsağlığı mesajı atıyor. Sırrı Süreyya’nın dediği gibi ‘Allah duanızı kabul etti utanma duygunuzu elinizden aldı’”

“Adam kürsüde fenalaşırken ‘Allah'ın gazabı böyle olur’ diye bağırdın hanımefendi, arkadaşların da o ara mangal partisi yaptı meclis bahçesinde, rahmet mahmet geç…”

“Yahu daha o gün dedikleriniz unutulmadı bari sessiz kalın, ayıp bu!”

“Yere yığıldığında ‘Allah’ın gazabı böyle olur’  demişsiniz… Şimdi başsağlığı dilemeniz anlamsız, samimiyetsiz ve art niyetli.”

(KAYNAK: SÖZCÜ)

# Hasan Bitmez, Saadet Partisi, AKP, 2024

15 Ara 2023 - 10:23 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.369.386 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
09

Karamürselli - insanlıktan nasip almış mı bu şimdi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 13:38
08

Söz - Allahın gazabı akp liler içinde tecelli edecek inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 12:46
07

Met - dışardan meclis bahcesinde yiyincemi kabahat oluyor komedi gibi adamlar meclisin içindede padışahlar gibi istediklerinin yiyorlar şaşıranlara bende şaşırıyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 12:36
06

ENGİN - köşk konuşarak savaşı ve filistini bitirdi

hala konuşuyor susmak bilmez

bana mikrofonıu verseler bende konuşurum 80 yıldır o makam kim otumuşsa dil aynı

ermenistanda koltuklarınız kabaermışdıda israile sıra geilnce karbonat kullanmadınızmı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 11:53
05

xxx - sayın vekilimiz aklından geçeni diliyle söylemiş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 11:50
04

Çekirge - Allah tez zaman da layığını versin aynı gemide yol almıyormusunuz al birini vur ötekine insan yemek yediği kaba edermi milletin vekilleri değilmisiniz kuyu kazıcımısınız Allah tez zaman da aynı acıyı söyleyene tattırsın cuma hürmetine heriki cihanda hesabı tez göre Allah c.c sığınırım...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 11:48
03

kartepeli - gemicilker tam gaz çalışıyor durmak yok yola devam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 11:45
02

Ak Partili - Bi ak partili olarak Allah a havale edin elbet cezasını verecek

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 11:19
01

Atilla - O bitmez denende bitti kimlerlen ittifak yapti herkez biliyo pkk chp mlnkphomoseksuekler bunlari ortbasetmeye calisan biri biz bunlari iyi herkez isine baksin

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 15 Aralık 11:08
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL