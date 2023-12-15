Özlem Zengin'e tepki yağdı!

TBMM kürsüsünde 2024 yılı bütçesi üzerinde konuşma yapan ve “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” dövizi açan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını bitirdikten sonra fenalık geçirerek yere düşmüş, bu sırada AKP'li vekillerin bulunduğu sıralardan "Allah'ın gazabı böyle olur işte" sözleri meclis tutanaklarına girmişti. Hasan Bitmez kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Bitmez’in ölümünün ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin bir taziye mesajı yayımladı. Zengin paylaşımında, “Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ ZENGİN'E TEPKİ YAĞDI

Zengin’in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Meclise yansıyan tutanakları paylaşan sosyal medya kullanıcılarının tepkileri şu şekilde:

“Hasan Bitmez bayılınca ‘Allah'ın gazabı böyle olur’ diyen Özlem Zengin hiç utanmadan başsağlığı dilemiş.”

“Filistin konusunda iktidarın ikiyüzlülüğünü anlatan milletvekili Hasan Bitmez kürsüde rahatsızlanınca ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ deyip şimdi de ezberden başsağlığı mesajı atıyor. Sırrı Süreyya’nın dediği gibi ‘Allah duanızı kabul etti utanma duygunuzu elinizden aldı’”

“Adam kürsüde fenalaşırken ‘Allah'ın gazabı böyle olur’ diye bağırdın hanımefendi, arkadaşların da o ara mangal partisi yaptı meclis bahçesinde, rahmet mahmet geç…”

“Yahu daha o gün dedikleriniz unutulmadı bari sessiz kalın, ayıp bu!”

“Yere yığıldığında ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ demişsiniz… Şimdi başsağlığı dilemeniz anlamsız, samimiyetsiz ve art niyetli.”

(KAYNAK: SÖZCÜ)