AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Mahmut Civelek mi oluyor?

Aslen Trabzonlu. 1969 Kullar doğumlu. İlk ve ortaokulu Kullar’da, liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümünde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü bitirdi.Ancak mesleğini icra etmedi, ticarete atıldı. 1994 yılında kurduğu Filiz A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. Ayrıca Ayışığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği kurucularından olup uzun süre başkanlığını yaptı. AK Parti’nin Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi.

ANKARA’YA ÇAĞRILDI

Aslen Trabzonlu olan, Kullar Belediye Başkanlığı ve 2011-2015 yıllarında AKP Kocaeli İl Başkanlığı yapan Mahmut Civelek’in adı İzmit Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Edindiğimiz bilgiye göre AKP Genel Merkezi, Mahmut Civelek’i Ankara’ya çağırarak kendisiyle görüştü. Genel Merkez’in Civelek’i Ankara’ya çağırması, AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Mahmut Civelek olacak yorumlarına neden oldu.

İL BAŞKANLIĞI YAPTI

Mahmut Civelek, 2004-2009 yılları arasında Kullar Belediye Başkanlığı, 2011 yılında AKP Kocaeli Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 10 Şubat 2011 tarihinde AKP Kocaeli İl Başkanlığına atandı. 2015 yılı ocak ayı sonunda milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. 2019 ve 14 Mayıs genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.

İNDİRİMLİ ALIŞ

Mahmut Civelek, 2014 yılında AKP İl Başkanı iken Kent Konut’un Alikahya’da yaptırdığı, Yıldız Konutları olarak satışa sunulan 656 daire ve 30 işyerinden yüzde 20 indirimle 3 daire ve 1 iş yeri aldığı iddia edilmişti.