Sosyal medyada "1 milyon beğenide romantik anım var" diyerek yatak odalarından canlı yayın yapan çift gözaltına alınıp bırakılmıştı. Son olarak yayını yapan Kadir Baykara, aylık kazancını açıkladı. Yatakta canlı yayın açtıkları için gözaltına alınmışlardı: TikTok fenomeni çift, aylık kazancını açıkladı! Polis, TikTok üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, başka hesaplar üzerinden pornografik içerikli videolar paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında yatak odalarındaki özel anlarını takipçileriyle paylaşan çift de vardı. Gözaltına alınan çift, yaşananlar sonrasında açıklama yaptı.
"KAZANCIM HALKA DOKUNDU... YAYINLARIMA DEVAM EDECEĞİM"…
Kadir Baykara, "Kazancım halka dokundu. Yayınlardan ortalama 50, 55, 60 bin TL para kazanıyorduk. Şurada zaten yayın oldu. Olayın patlaması yorganın boynuma kadar çekilmesi" dedi. Baykara şöyle devam etti: "Halkımız bunu biraz kötü algıladı. Benim bir romantik anım var, onu yapacağım demiştim. Benden daha beterleri var. Duşta da açan var kendini. Normal akım yapıyorduk biz, akım üzerinden çok ilgi gördü. Biz de utandık, ben de utandım. Bana kalırsa açıkçası pişman değilim ama... Ben yine yayınlarıma devam edeceğim." Show Haber'in haberine göre çift o yayından 10 bin TL kazandıklarını ve aylık gelirlerinin 50, 55, 60 bin TL olduğunu açıkladı.
- Gündem
Biri Tiktok’a dur demeli: “Karımla yataktan canlı yayın yapıyorum, ayda 60 bin lira kazanıyorum”
Yatakta canlı yayın açtıkları için gözaltına alınmışlardı: TikTok fenomeni çift, aylık kazancını açıkladı.
15 Ara 2023 - 10:58 - Gündem Yazdır
Muhabir Hakan Yağcıoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
emre b. - 2002 yılı kasım ayından önce Türkiyede böyle ahlaksızlıklar olmuyordu.
Erhan - haram para yiyorlar neresi helal
ENGİN - ankarayı kızdırırsınız tik toksuz yaşayamazlar armut dbine düşermiş
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.