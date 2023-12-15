Körfez Ticaret Odası'nın genç girişimciler kurulu üyeleri düzenlenen tanışma programıyla bir araya geldi. Genç girişimcilerin kendilerini ve firmalarını tanıttığı programda, Körfez Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu olarak yapılacak faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu.
Körfez ilçesindeki genç girişimci potansiyelinin nitelikli hale getirilmesi ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerin oldukça önemli bulduğunu belirten KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Bu program vesilesiyle genç girişimci arkadaşlarımız ile bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz.” diyerek, genç girişimcilere her zaman destek olmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.
15 Ara 2023 - 11:18- Eğitim Güncelleme:
Genç girişimciler firmalarını tanıttı
Körfez Ticaret Odası'nın genç girişimciler kurulu yapılacak faaliyetler hakkında istişarede bulunarak firmalarını tanıtma fırsatı buldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.