15 Ara 2023 - 11:18- Eğitim G:

Genç girişimciler firmalarını tanıttı

Körfez Ticaret Odası'nın genç girişimciler kurulu yapılacak faaliyetler hakkında istişarede bulunarak firmalarını tanıtma fırsatı buldu.

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
Genç girişimciler firmalarını tanıttı mask
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Körfez Ticaret Odası'nın genç girişimciler kurulu üyeleri düzenlenen tanışma programıyla bir araya geldi. Genç girişimcilerin kendilerini ve firmalarını tanıttığı programda, Körfez Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu olarak yapılacak faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu.
Körfez ilçesindeki genç girişimci potansiyelinin nitelikli hale getirilmesi ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerin oldukça önemli bulduğunu belirten KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Bu program vesilesiyle genç girişimci arkadaşlarımız ile bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz.” diyerek, genç girişimcilere her zaman destek olmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

15 Ara 2023 - 11:18 - Eğitim

Muhabir  Dilek Coşgun

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