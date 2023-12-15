Kooperatiften köylülere yalanlama!

Kandıra’da süt üreticisi olan köylüler, S.S. Kandıra Gıda Sanayi Bölgesi ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin eski Başkanı ve AKP’den Kandıra Belediye Başkan aday adayı olan eski ilçe başkanı Erol Ölmez’in kendilerini mağdur ettiğini gazetemize dile getirmişlerdi. Çevre köylerden gelen ve haklarını alamadıklarını iddia eden mağdurlar Topluca’da bir araya gelerek tepkilerini dile getirdiler. Konuyla ilgili kooperatifin yeni yönetimi de yaptıkları açıklama ile köylülerin iddialarını yalanladı.

“KOOPERATİFİ AYAĞA KALDIRDI”

Kooperatifin yaptığı açıklama şöyle: “S.S. Kandıra Gıda Sanayi Bölgesi ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif yönetimi adına kooperatif başkanı İsmail Doğrul olarak bugün gazetenizde kooperatifimiz ile ilgili yapılan haber karşısında açıklama yapmamız gereği hasıl olmuştur. 2004 yılında kurulan ve kurulduktan kısa bir süre sonra atıl duruma düşen kooperatifimizi 2012 yılında Erol Ölmez ve yeni yönetim kurulu ile tekrar ayağa kaldırmış bölge ve bölge insanı için umut olmuştur.

“ÖLMEZ BİRÇOK BAŞARILI PROJEYE İMZA ATMIŞTIR”

Haberde bahse konu olan geçmiş dönem yönetim kurulu başkanımız, şu anda AK Parti Kandıra Belediye Başkan aday adayı olan Erol Ölmez, 2017 yılına kadar kooperatifimizde ciddi çalışmalar yaparak çiftçilerimiz için birçok projeye imza atmıştır. 2017 yılında yapılan kongre ile Ramazan Varol, 2021 yılında yapılan kongrede şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımız ile kooperatif çalışmalarına halen devam etmekteyiz. Bahse konu kooperatifimizin ticari ve mali işleri ile şahsım ve yönetim kurulumuz tarafından takip edilmektedir.

“SORUNUN ÇÖZÜM YERİ KAHVEHANELER DEĞİLDİR”

Habere konu müstahsillerimiz kooperatifin yönetim kurulunu ve başkanını, aynı zamanda bu tip konuların çözüm merciinin kahvehaneler değil kooperatif merkezi ve yönetim kurulu olduğunu çok iyi bilirler. Kooperatif çalışmalarımız ile ilgili bölgesel olarak dönemsel toplantılar yapılarak üyelerimiz bilgilendirilmektedir. Kooperatif üzerinden yıpratılmak istenen geçmiş dönem başkanımız Erol Ölmez, 7 yıl AK Parti ilçe başkanlığı yapmış ve halen Kandıra Belediye Başkan aday adayıdır.

“YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK”

Haberde isimleri geçen Fahri Altay ve Davut Çelik’in kooperatifimizle herhangi bir ilişkisi yoktur. Bahse konu haberde adı geçen diğer isimler ile borç alacak ilişkimiz devam etmektedir. Kooperatifimiz süt toplama faaliyetini haziran ayı itibari ile sona erdirmiş olup süt toplama ekipmanlarının tasfiyesi sağlanmaktadır. Tasfiye sonunda müstahsil ve üyelerimiz ile mahsuplaşma sağlanacaktır. Tarafımıza yapılan asılsız karalamaların ve yalan beyanların yapılmasına neden olan kişi ve kişilerle ilgili hukuki işlemler başlatılacak, aynı zamanda kooperatif disiplin yönetmeliği uygulanarak gereken cezai işlem uygulanacaktır.”