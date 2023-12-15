Hakeme atılan yumruk Fenerli Ares’in hayallerine de atıldı

YAZIK ETTİLER HAYALLERİNE

5 milyon kişinin taranmasına rağmen uygun donör bulunamayan aplastik hastası koyu Fenerbahçeli Ares, Konya maçında seremoniye çıkamayacak. Fenerbahçeli yetkililerin Konyaspor maçında seremoniye çıkmasını planladığı Ares'in, maçların ertelenmesiyle hayali de ertelendi. Anne Selen Çobanoğlu "Bizleri hafta sonu oynanacak olan maçlarına davet ettiler ve seremonide Ares’e yer verdiler. Ancak ne yazık ki hepimizin kınadığı hakeme yönelik uygulanan şiddet olayından dolayı şu an bir erteleme söz konusu oldu" dedi.