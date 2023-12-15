Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta karşılaşmaları ile 17. hafta mücadelelerinin programı yeniden planlanarak ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Trendyol 1. Lig 16 ve 17. hafta programı şöyle…

16. HAFTA PROGRAMI:

19 ARALIK SALI

14.00 Tuzlaspor - Sakaryaspor

17.00 Giresun - Gençlerbirliği

20.00 Kocaelispor - Bodrum FK

20 ARALIK ÇARŞAMBA

14.00 Keçiörengücü - Bandırma

14.00 Erzurumspor - Ümraniye

17.00 Adanaspor - Altay

20.00 Göztepe - Eyüpspor

21 ARALIK PERŞEMBE

14.00 Boluspor - Manisa FK

17.00 Şanlıurfa - Çorum FK

17. HAFTA PROGRAMI:

23 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği - Tuzla

19.00 Sakarya - Kocaelispor

24 ARALIK PAZAR

13.30 Bodrum FK - Göztepe

13.30 Bandırmaspor - Adana

16.00 Ümraniye - Giresun

19.00 Altay - Keçiörengücü

25 ARALIK PAZARTESİ

14.00 Manisa FK - Şanlıurfa

17.00 Çorum FK - Boluspor

20.00 Eyüpspor - Erzurum