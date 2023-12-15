Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta karşılaşmaları ile 17. hafta mücadelelerinin programı yeniden planlanarak ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Trendyol 1. Lig 16 ve 17. hafta programı şöyle…
16. HAFTA PROGRAMI:
19 ARALIK SALI
14.00 Tuzlaspor - Sakaryaspor
17.00 Giresun - Gençlerbirliği
20.00 Kocaelispor - Bodrum FK
20 ARALIK ÇARŞAMBA
14.00 Keçiörengücü - Bandırma
14.00 Erzurumspor - Ümraniye
17.00 Adanaspor - Altay
20.00 Göztepe - Eyüpspor
21 ARALIK PERŞEMBE
14.00 Boluspor - Manisa FK
17.00 Şanlıurfa - Çorum FK
17. HAFTA PROGRAMI:
23 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği - Tuzla
19.00 Sakarya - Kocaelispor
24 ARALIK PAZAR
13.30 Bodrum FK - Göztepe
13.30 Bandırmaspor - Adana
16.00 Ümraniye - Giresun
19.00 Altay - Keçiörengücü
25 ARALIK PAZARTESİ
14.00 Manisa FK - Şanlıurfa
17.00 Çorum FK - Boluspor
20.00 Eyüpspor - Erzurum
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.