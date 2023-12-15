- Spor

Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta erteleme maçları ile bir sonraki hafta oynanacak 17. hafta müsabakalarının programı yeniden planlandı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı mask

Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta karşılaşmaları ile 17. hafta mücadelelerinin programı yeniden planlanarak ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Trendyol 1. Lig 16 ve 17. hafta programı şöyle…

16. HAFTA PROGRAMI:

19 ARALIK SALI

14.00 Tuzlaspor - Sakaryaspor

17.00 Giresun - Gençlerbirliği

20.00 Kocaelispor - Bodrum FK

20 ARALIK ÇARŞAMBA

14.00 Keçiörengücü - Bandırma

14.00 Erzurumspor - Ümraniye

17.00 Adanaspor - Altay

20.00 Göztepe - Eyüpspor

21 ARALIK PERŞEMBE

14.00 Boluspor - Manisa FK

17.00 Şanlıurfa - Çorum FK

17. HAFTA PROGRAMI:

23 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği - Tuzla

19.00 Sakarya - Kocaelispor

24 ARALIK PAZAR

13.30 Bodrum FK - Göztepe

13.30 Bandırmaspor - Adana

16.00 Ümraniye - Giresun

19.00 Altay - Keçiörengücü

25 ARALIK PAZARTESİ

14.00 Manisa FK - Şanlıurfa

17.00 Çorum FK - Boluspor

20.00 Eyüpspor - Erzurum

# Futbol, bodrum, Kocaelispor, türkiye

15 Ara 2023 - 11:49 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.369.386 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL