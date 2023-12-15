AKP'lilerin Mecliste mangal partisine AKP'liler de tepki gösterdi

TBMM 2024 bütçe görüşmeleri devam ederken AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenleyerek ciğer ikramında bulunmasına tepkiler sürerken bir tepki de AKP'li MKYK eski üyesi Burhan Sakallı'dan geldi. Sakallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptığınız şey, kelimenin en hafif tabiriyle düşüncesizlik, had bilmezlik, milletten memleketten habersizlik ve aymazlık!" ifadelerine yer verdi. Bütçe görüşmeleri devam ederken AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenleyerek, basın mensuplarına ve milletvekillerine Diyarbakır'ın yöresel yemeği olan mangalda ciğer ikramında bulunmasına tepkiler sürüyor.

"MİLLETTEN, MEMLEKETTEN HABERSİZ"

AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın Meclis bahçesinde mangal partisi düzenlemesine birçok kesim tepki gösterirken, o tepkilere AKP'li kesimden isimler de katılıyor. AKP MKYK eski üyesi, aynı zamanda Eskişehir Odunpazarı Belediyesi eski Başkanı Burhan Sakallı da Meclis bahçesindeki mangal partisine tepki gösterenler arasında yer aldı.

Sakallı, sosyal medya hesabından, "Yaptığınız şey, kelimenin en hafif tabiriyle düşüncesizlik, had bilmezlik, milletten memleketten habersizlik ve aymazlık!" paylaşımı ile tepkisini ifade etti. Sakallı'nın paylaşımına birçok kesim tarafından destek mesajları geldi. Gelen mesajlar içerisinde şu ifadeler yer aldı:

BİR TARAFTA GAZZE 'DUYARLILIĞI' BİR TARAFTA MANGAL

Salih Saygı: Vatanını milletini düşünen insanlar, partizanlık yapmak yerine doğruyu söyler. Aynen sizin gibi.

Mehmet Eser: Bir tarafta halkın ekonomik olarak perişanlığı, bir yanda siyasal İslamcıların Gazze duyarlılığı varken! (Burhan Başkan gibi samimi olanları kastediyorum. Birçoğu dümenci.) AKP'nin içinden olup, AKP'li vekillerin bu yaptıklarını kınamak onurlu adam işidir! Tebrikler Başkanım.

Ozan Heper: Siz partiden birisiniz ve sizden başka bu konuda yorum yapan olmadı. Size yakışan bir davranış teşekkür ederim bu konudaki görüşünüz için.

Yiğit Ulu: Haksız mı? Siz olayı hiç anlamamışsınız. Vicdan, din, bir tarafta Filistin, diğer tarafta ölen bir milletvekili. Haydaaa neşe içinde yapılan mangal? Ben ilk defa Burhan Bey’i eleştirirken gördüm bence dikkate alın.

Burak Çiçek: Eskişehirli hemşehriniz olarak bu hassasiyeti gösterdiğiniz için size teşekkür ederim. Hepimizin yüreğini acıttı bu görüntüler.

Hasan Ulusoy: Bu dik duruşunuz ve tepkinizden ötürü sizi tebrik ederim.

Kaynak Sözcü