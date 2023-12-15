İsrailli NCR'nin ATM'leri ile savaşa WAR’mısınız?.. Türkiye, her kuruşunuz Fiistin'e kurşun oluyor...

Filistin ile açık savaşa girmeden önce İsrail’in tüm ATM’lerimizin sahibi olduğu haberini sık sık yazdım ve uyardım… Türkiye’ye ATM’yi ilk sokan banka İşbankası’dır…

Türkiye’de şu anda 60 bin ATM vardır… Amerika’da kurulan ve şimdi tamamen İsrail’e faaliyet gösteren NCR firması, dünyanın en büyük ATM üreticilerinden biridir…

Türkiye daha kendi ATM’sini üretememektedir… Teknolojik devrim yapan ülkede hala ATM üretemiyorsak ve İsrail’li NCR’nin en büyük tüketicisi biz isek ve kartlarla alış veriş yaparken tüm bilgilerimiz hala İsrail’e direkt aktarılıyorsa, bu açık bir savaş ilanıdır… Filistin’i yok etmeye devam eden, dünyaya kafa tutan İsrail ile savaşa… WAR mısınız?..