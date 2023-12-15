15 Ara 2023 - 14:41- Gündem

AKP’li Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir’i mi düşünüyor?

Yerel seçimler yaklaştıkça, kulisler de hareketlenmeye başladı. AKP kulislerinde şu sıralar bomba bir iddia var. Radiye Sezer Katırcıoğlu seçime girer ve kazanırsa hem Kocaeli'nin hem de Kocaeli'de AKP'nin ilk kadın Büyükşehir başkanı oluyor.