15 Ara 2023 - 14:41- Gündem G:

AKP’li Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir’i mi düşünüyor?

Yerel seçimler yaklaştıkça, kulisler de hareketlenmeye başladı. AKP kulislerinde şu sıralar bomba bir iddia var. Radiye Sezer Katırcıoğlu seçime girer ve kazanırsa hem Kocaeli'nin hem de Kocaeli'de AKP'nin ilk kadın Büyükşehir başkanı oluyor.

Cihat Polat
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AKP’li Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir’i mi düşünüyor? mask

Konuşulanlara göre AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun adı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Katırcıoğlu’nun da adaylığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.
# AKP

15 Ara 2023 - 14:41 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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