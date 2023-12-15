Konuşulanlara göre AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun adı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Katırcıoğlu’nun da adaylığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.
15 Ara 2023 - 14:41- Gündem Güncelleme:
AKP’li Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir’i mi düşünüyor?
Yerel seçimler yaklaştıkça, kulisler de hareketlenmeye başladı. AKP kulislerinde şu sıralar bomba bir iddia var. Radiye Sezer Katırcıoğlu seçime girer ve kazanırsa hem Kocaeli'nin hem de Kocaeli'de AKP'nin ilk kadın Büyükşehir başkanı oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.