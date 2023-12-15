VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finalde!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu’ndaki ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube‘ü 3-0 mağlup etti. Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonada iki maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, grup lideri olarak yarı finale yükseldi. VakıfBank, yarı finalde A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan takımla karşılaşacak.
Salon: Dragon Sports Center
Hakemler: Kang Joo-Hee (Güney Kore), Simonovska Sonja (Karadağ)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Aleksia Karutasu, Busa, Van Aalen)
Dentil Praia Clube: Rabadzhieva, Milka, Tainara, Kuznetsova, Lorena, Claudia (Natalia, Suelen, Naiane, Kasiely, Gabriela, Priscila, Monique)
Setler: 25-16, 25-14, 25-19
Süre: 73 dakika (24, 24, 25)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.