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VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finalde!

VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ikinci maçında karşılaştığı Dentil Praia Clube'ü setlerde 3-0 mağlup ederek yarı finale lider çıktı.

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VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finalde! mask

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu’ndaki ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube‘ü 3-0 mağlup etti. Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonada iki maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, grup lideri olarak yarı finale yükseldi. VakıfBank, yarı finalde A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan takımla karşılaşacak.


Salon: Dragon Sports Center

Hakemler: Kang Joo-Hee (Güney Kore), Simonovska Sonja (Karadağ)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Aleksia Karutasu, Busa, Van Aalen)

Dentil Praia Clube: Rabadzhieva, Milka, Tainara, Kuznetsova, Lorena, Claudia (Natalia, Suelen, Naiane, Kasiely, Gabriela, Priscila, Monique)

Setler: 25-16, 25-14, 25-19

Süre: 73 dakika (24, 24, 25)

15 Ara 2023 - 14:47 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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