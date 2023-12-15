İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son değerlendirmelere göre İstanbul'da yarın şiddetli rüzgarın etkili olmasının beklendiğini ifade etti. Gül açıklamasında, “ Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır” ifadelerini kullandı.
- Yaşam
İstanbul ve çevresi için acil fırtına uyarısı geldi: AMAN ÇATILARA AĞAÇLARA DİKKAT!
İstanbul Valilisi Davut Gül, kentte cumartesi günü fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtına ilimizi de etkileyecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.