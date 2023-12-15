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İSU Genel Müdürlüğü, "Su Kardeşliği" Protokolüne imza attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Düzce ve Yalova belediyeleri arasında "Su Kardeşliği" Protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı
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İSU Genel Müdürlüğü, "Su Kardeşliği" Protokolüne imza attı mask

İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği" etkinliği, Ankara'da gerçekleştirildi.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ın katılım sağladığı etkinlikte, içme suyu sistemlerinde su kayıplarının azaltılması amacıyla İSU Genel Müdürlüğü, Düzce ve Yalova belediyeleri arasında "Su Kardeşliği" protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, kurumlar arasında su kayıplarıyla ilgili bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Kocaeli'de 2004 yılında yüzde 72 olan kayıp kaçak oranımızı, 2023 yılı kasım ayı itibariyle 24,3 seviyesine indirdik. Hedefimiz, 2028 yılına kadar kayıp kaçak oranımızı yüzde 20 seviyesinin altına düşürmek. Bizler de bu süreçte kayıp kaçak ile verdiğimiz mücadeleye dair bilgi ve tecrübelerimizi kardeş ilan ettiğimiz Yalova ve Düzce belediyelerimizle paylaşacağız. Onların da bize sağlayacağı bilgi ve tecrübelerle, daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İSU Genel Müdürlüğü, daha önce Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi ile "Su Kardeşliği" Protokolü imzalamıştı.

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15 Ara 2023 - 14:57 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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