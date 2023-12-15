Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Ekipler, 1'i kadın, 6 kişinin örgüte maddi destek sağladığını tespit etti. Dün saat 06.00 sıralarında yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı
- Asayiş
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Kocaeli'de, polisin düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütüne maddi destek sağladığı suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.