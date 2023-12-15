İngilizce Öğretmeni Murat Büyükkaya yaptığı açıklamada; İngilizcenin dünyanın en kolay öğrenilebilen dili olduğunu söylediği açıklamasında öğrenmeye engel olan hataların neler olduğunu da belirtti. Büyükkaya; "İlkokuldan itibaren İngilizce eğitimi alıyoruz, kurslara gidiyoruz, yurt dışına gidiyoruz ama hala öğrenebildiğimizi söyleyemiyoruz. Bunun sebeplerini bu seminerde konuşacağız. 60 dakikada 60 kat farkındalık oluşturacağız. İngilizcenin dünyanın en kolay öğrenilebilen dil olduğunu rakamlar söylüyor. Biz Türkçe konuşan insanlar olarak dünyaya farklı bakıyoruz. Doğru bakış açısıyla baktığımızda İngilizcenin ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Öğrenmek için kendi dilimizin farkında olmak gerekiyor. Yanlış bir şekilde İngilizce öğreniyoruz ve ön yargılar da öğrenmemize engel oluyor" dedi. Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cem Baltacıoğlu ise Kariyer Geliştirme Merkezi olarak düzenledikleri seminerde öğrencilere İngilizce öğrenmenin önemini ve bunu kolaylaştıracak yöntemleri göstermek istediklerini söyledi.
15 Ara 2023 - 15:32- Yaşam Güncelleme:
Öğretmen Murat Büyükkaya: "İngilizce dünyanın en kolay öğrenebilen dili"
“60 dakikada 60 kat İngilizce' semineri düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere Murat Büyükkaya konuşmacı olarak katıldı. Katılımcı öğrencilere çekilişle İngilizce kursu da hediye edilen seminerde dil öğrenirken yapılan hatalar, kolay öğrenme teknikleri gibi konular anlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.