Öğretmen Murat Büyükkaya: "İngilizce dünyanın en kolay öğrenebilen dili"

İngilizce Öğretmeni Murat Büyükkaya yaptığı açıklamada; İngilizcenin dünyanın en kolay öğrenilebilen dili olduğunu söylediği açıklamasında öğrenmeye engel olan hataların neler olduğunu da belirtti. Büyükkaya; "İlkokuldan itibaren İngilizce eğitimi alıyoruz, kurslara gidiyoruz, yurt dışına gidiyoruz ama hala öğrenebildiğimizi söyleyemiyoruz. Bunun sebeplerini bu seminerde konuşacağız. 60 dakikada 60 kat farkındalık oluşturacağız. İngilizcenin dünyanın en kolay öğrenilebilen dil olduğunu rakamlar söylüyor. Biz Türkçe konuşan insanlar olarak dünyaya farklı bakıyoruz. Doğru bakış açısıyla baktığımızda İngilizcenin ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Öğrenmek için kendi dilimizin farkında olmak gerekiyor. Yanlış bir şekilde İngilizce öğreniyoruz ve ön yargılar da öğrenmemize engel oluyor" dedi. Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cem Baltacıoğlu ise Kariyer Geliştirme Merkezi olarak düzenledikleri seminerde öğrencilere İngilizce öğrenmenin önemini ve bunu kolaylaştıracak yöntemleri göstermek istediklerini söyledi.