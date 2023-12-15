AKP'li milletvekillerinden MKE Ankaragücü'ne 'destek' ziyareti

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının bitiminde MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca’nın maçın hakemi Halil Umut Meler’e saldırmasının ardından AKP milletvekilleri, Ankaragücü Kulübü’nü ziyaret etti.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette, AKP Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Fethan Baykoç, Asuman Erdoğan, MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Görüşmenin ardından AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arzu edilmeyen ve Türk kamuoyunu üzen bir olayın yaşandığını belirten Oktay, "Biz Ankara milletvekilleri olarak diğer tarafta da spor camiasının aynı zamanda zarar görmemesi, Ankaragücü futbol takımımızın, şehrimizin zarar görmemesi adına Ankaragücü yönetimine geçmiş olsun demek için buradayız. AK Parti milletvekilleri olarak şehrin birlik beraberlik dayanışmasına katkı vermek üzere buradayız. Olayın kendisinin sıkıntılı olduğu doğru, bununla alakalı zaten gerekli tüm açıklamalar yapılmıştır. Olayın hukuki süreci devam ediyor, olayın idari boyutu devam ediyor. Dün gerekli açıklamalar da yapıldı zaten. Futbol Federasyonu ile ilgili birimleri tarafından, disiplin kurulları tarafından içerdeki yaptığımız değerlendirmede de yine Ankaragücü yönetimimizin bununla ilgili bazı endişelerin olduğunu görüyoruz, bazı itirazların olduğunu görüyoruz. Bu süreci de biz yakinen takip edeceğiz" dedi.