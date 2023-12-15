MHP’de Eryılmaz ve Gümüş de başvurdu

“İTTİFAKIMIZ BİR VE BERABERDİR”
Eryılmaz ve Gümüş’ün ilçe binasında gerçekleşen başvuru törenine destekçileri ve ailelerinin yanı sıra partililer de büyük ilgi gösterdi. Başvuru dosyasını ilçe başkanı Doğan Bekiroğlu’na bizzat takdim eden aday adayı Mehmet Gümüş, “Ülkemizde cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimlerinden birine gireceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu seçimi de yine bir ve beraber olarak kazanacağız” dedi.
“TEŞKİLATIMIZ TECRÜBELİ”
Diğer aday adayı Vahit Eryılmaz ise Körfez teşkilatının çok tecrübeli bir yapılanma içinde olduğunu, bu doğrultuda yeni dönem için aday adayı olmaya karar verdiklerini dile getirdi. Bu arada başvuru dosyalarını bizzat alan MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu ise her iki isme de aday adaylıklarının hayırlı olmasını diledi ve teşkilatlar ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerini büyük bir zaferle neticelendireceklerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.