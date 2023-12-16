KANDIRA’DAKİ KOOPERATİF MAĞDURLARININ TEPKİSİ DİNMİYOR! “Sakın ha karşımıza aday olarak gelme!

Kandıra’da AKP’niniki dönem ilçe başkanlığını yapan ve belediye başkanlığı aday adaylığı için geçtiğimiz dönemde görevinden istifa eden Erol Ölmez ile yeni dönem için belediye meclis üyesi aday adayı olan Rahmi Üresin’in köylüden toplanan sütle ilgili olarak herhangi bir ödemenin yapılmadığı öne sürüldü. Gazetemize konuşan ilçeye bağlı köylerdeki süt üreticileri yaptıkları açıklamalarla AKP’li Erol Ölmez’i hedef almıştı.

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Üreticiler; AKP’li Erol Ölmez’in eski başkanı olduğu Kayıplar Süt Kooperatifi’nin ve Rahmi Üresin’in başkanı olduğu Seyitaliler Kooperatifi’nin bölgedeki köylerden yaklaşık 6 yıldır topladıkları sütlerle ilgili borcunu ödemediğini dile getirildi. Haberin ardından mağdur köylüler Topluca Köyü’ndeki Gölbaşı Kıraathanesi’nde yeniden gazetemize açıklama yaptılar. Toplam 6 köyden gelen mağdurlar yaşadıklarını ve olaylarını anlattılar.

15 İNEĞİ VARDI, ÖDEME ALAMADIĞI İÇİN 3 TANE KALDI

Kocakaymaz Ocaklar Köyünde yaşayanve Kayıplar Kooperatifi mağdurlarından Bülent Sapmaz, “Ben kooperatife 2016 yılından itibaren süt vermeye başladım. O dönemde 15 tane ineğim vardı. Ödemelerde sıkıntı olduğu için o yıldan bu yana 3 tane ineğe kadar düşürdüm. Bu sıkıntılı dönemin kooperatif başkanı Erol Ölmez’di. 2017’de görevi bıraktı, ama her zaman kooperatifin arkasındaydı. Kendisiyle görüştüm, fakat bu zamana kadar bizi salladı.Köyümde ve çevre köylerden gelemeyen, haberi olmayan çok mağdur var”dedi.

“ADAY ÇIKARSA HAVASINI ALIR”

Topluca Kasımlar Köyünden Seyitaliler Kooperatifi mağdurlarından Nazım Tomar ise “Seyitaliler Kooperatifi’nden 7 aylık dönemden 4 buçuk ton sütün parasını alamadım. Elbette mağdurum. Telefonla ulaşmaya çalışıyorum, açmıyorlar” diye konuştu. Tomar; Rahmi Üresin’in AKP meclis üyesi aday adaylığı ile ilgili olarak da “Çıkmasın, çıkarsa havasını alır”dedi.

“ADAY OLMASIN BOŞUNA!”

Kocakaymazlar Mahallesi’nden Kayıplar Kooperatifi mağduru olduğunu söyleyen Fikret Ergin ise şöyle konuştu: “Benim 2 ton süt alacağım var. 2 defa istedik ama kimse vermedi. Kaymakamlığa kadar gittim. Bu konu ile kendilerinin ilgilenmediğini söylediler. Elimizde süt kartlarımız var ve ödemelerin yapılmasını istiyoruz. 2017’den sonra Erol Ölmez zamanından 2 ton süt var. Seçimde de aday olmasın boşuna, hiç aday olmasına gerek yok.”

“ADNAN TURAN’IN BİLGİSİ OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Elmacık Köyündeki çiftçilerden olan ve Kayıplar Kooperatifi’nin kendisini mağdur ettiğini kaydeden Serkan Özer, “Kooperatife 2022 Aralık ayında süt vermeyi bıraktım. Benim alacağım temmuz ve aralık ayı dönemine ait. Erol Ölmez’e kaç defa telefon ettiysem açmadı.Devlet büyüklerimizden yardımcı olmalarını istiyorum. Seçimde aday olabilir ama bana oy istemesin. Belediye başkanı Adnan Turan’la görüşmedim ama bilgisi olduğunu biliyorum” şeklinde konuştu.

“BAŞKAN TURAN BİZE YARDIMCI OLSUN”

Sarıahmetler Köyünde süt üretimi yapan Muhammet Sarı tepki gösterdiği açıklamasında “2018 yılından alacağımız var. O zamandan beri ödeme yapılmadı, ne zaman söylesek kaçamak yapıyor. Alamadık mağduruz” derken, Karakiraz Köyünden Kayıplar Kooperatifi mağduru Kadir Karga da “Erol Ölmez’e süt veriyorduk. 2021’den 1-1.5 ton süt param duruyor. Ödemenin yapılacağını söyledi, ama vermedi. Tamam dedi ama sözünde durmadı. Belediye başkanı Adnan Turan bize yardımcı olsun” dedi.

“HER İKİSİ DE 3 KAĞITÇININ ÖNDE GİDENİ”

Topluca Yahyalar Köyünden Kayıplar Kooperatifi mağduru Taner Açar ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “İlk süt vermeye Rahmi’den başladım, sonra Erol’a döndüm. Ancak her ikisi de ödeme yapmadı ve beni mağdur etti. Ben burada paramın peşinde değilim. Ben Tahir başkana, Adnan başkana, MKYK Üyesi İlyas Şeker’e de sesleniyorum; bunlardan Kandıra’ya bir menfaat gelmez. Bunlar Kandıra’yı batırır.

“KÖYLÜYÜ BATIRAN DEVLETİ DE BATIRIR”

Çünkü buradaki süt üreticilerini batıran Kandıra’yı daha rahat batırır. Köylüyü batıran devleti de batırır. Erol Ölmez’in belediye başkanlığına aday olarak gösterilmesini istemiyorum. Aday olmasını da istemiyorum. Ben AK Parti’ye 20 yıl oy verdim, bunlar kazanamaz.

“BU ADALET Mİ, KANUN MU?”

Bir diğer konu da; benim 2 oğlum var. Üniversite mezunu ama akşama kadar çobanlık yapıyorlar. Onun bir oğlu var,altındaki Mercedes’le geziyor. Düğünlerini daha güzel yaptı, ben yapamadım. Bu adalet mi, kanun mu? Tamam partili olabilirsin, partinin önde gelen isimlerinden biri olabilirsin. Fakat bu saatten sonra partiye bir faydan dokunmayacak. Rahmi ve Erol’a sesleniyorum; sakın ha sakın AK Parti’den aday olup da bu divana gelmeyin.”